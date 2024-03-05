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Афганская делегация посетила Порт Туркменбаши

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3 марта 2024 года делегация во главе с исполняющим обязанности министра промышленности и торговли Афганистана Нуруддином Азизи посетила Международный морской порт Туркменбаши, сообщает Агентство морского и речного транспорта Туркменистана «Туркмендениздерьяёллары».

В ходе визита были представлены возможности Туркменбашинского международного морского порта и его терминалов. В частности, речь шла о преимуществах режима «таможенного хранения» для транзитных грузов. Подробно обсуждалась возможность экспорта товаров транзитом третьим лицам без таможенных пошлин на срок до 3 лет в соответствии с «таможенным хранением».

В ходе презентации глава делегации осмотрел склад рефрижераторных контейнеров терминала.

Афганская делегация поинтересовалась условиями хранения овощей и сухофруктов на экспорт в рефрижераторных контейнерах на складе терминала. Также показаны складские помещения, где хранятся рефрижераторные контейнеры.

Глава делегации отметил, что Афганистан приоритезирует два направления грузоперевозок. Одно из них – Лазуритовый транспортный коридор, а другой – маршрут по направлению Российской Федерации через Туркменистан.

Также в ходе визита делегации были продемонстрированы мощности судостроительно-судоремонтного завода «Балкан» и работы, проводимые на ремонтируемых судах.

По завершении визита Нуруддин Азизи высоко оценил проделанную работу по развитию морской транспортной инфраструктуры Туркменистана. ///nCa, 5 марта 2024 г.

 

 

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