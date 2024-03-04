Туркменистан рассматривает возможность поставки газа через Каспий и Азербайджан в Турцию – Туркменистан может стать членом ОТГ на саммите в честь Махтумкули Фраги

После выступления на Анталийском дипломатическом форуме 1 марта 2024 года Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов ответил на вопросы журналистов.

Ниже приводим соответствующий отрывок из репортажа Государственного информационного агентства TDH:

Перспективы газовых поставок в Турцию

Отвечая на вопрос корреспондента телеканала «TRT World» Государственной телерадиокомпании Турции Юсуфа Эрема, касающийся развития международного сотрудничества в энергетической сфере с точки зрения диверсификации маршрутов поставок энергоносителей, Герой-Аркадаг отметил, что, как известно, по объёмам запасов природного газа Туркменистан занимает 4-е место в мире. Здесь в качестве конкретного примера можно привести крупнейшее газовое месторождение «Галкыныш», запасы которого, согласно последнему аудиту, составляют свыше 27 триллионов кубических метров газа.

В продолжение темы Национальный Лидер туркменского народа подчеркнул, что Генеральной Ассамблеей ООН принят ряд соответствующих Резолюций, инициированных нашей страной. Туркменистан экспортирует свой газ во многие государства. При этом отмечалось, что в энергетическом партнёрстве важным критерием является баланс между производителями, потребителями и транзитёрами.

Претворяя в жизнь внешнеполитический курс, основанный на принципе «открытых дверей», Туркменистан располагает внушительным потенциалом для поставок «голубого топлива» в разных направлениях. В данной связи Герой-Аркадаг сообщил, что в рамках нынешнего визита были подписаны соответствующие документы. Отмечалось также, что у нашей страны есть возможности для переработки и экспорта природного газа. Налажено производство минеральных удобрений, экологически чистого топлива, продукции из полипропилена. Развитие национальной топливно-энергетической отрасли осуществляется посредством диверсификации.

Затронув правовой аспект экспорта энергоносителей, Национальный Лидер туркменского народа напомнил, что в 2018 году была принята Международная конвенция о правовом статусе Каспийского моря. В этом контексте Герой-Аркадаг отметил наличие возможностей для транспортировки туркменского «голубого топлива» в Турцию через Каспий и Азербайджан.

Транспорт

Далее корреспондент турецкого Информационного агентства «Anadolu» Дилара Хамит обратилась к Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову с вопросом, касающимся дальнейшего расширения международного сотрудничества в транспортно-коммуникационной сфере, исходя из её роли и значимости в системе мирохозяйственных связей.

Как подчеркнул Герой-Аркадаг, тюркоязычные государства окажут посильную помощь братскому народу Афганистана. В этой связи Туркменистан, Афганистан, Азербайджан, Грузия, Турция договорились о реализации соответствующих проектов.

Туркменистан расположен вдоль трассы древнего Великого Шёлкового пути. Сегодня мы строим современные автомобильные и железные дороги, развиваем морские и воздушные маршруты, реализуем проекты не только регионального, но и международного значения. Здесь в качестве примера Герой-Аркадаг назвал проекты транспортно-транзитного коридора Узбекистан–Туркменистан– Иран–Оман–Катар и Казахстан–Туркменистан–Иран.

В данном контексте Национальный Лидер туркменского народа сделал акцент на направлении Север–Юг. Отмечалось также, что поддерживаются сообщения между портами Туркменбаши и Баку. При этом подчёркивалось, что Международный морской порт Туркменбаши обладает огромным потенциалом для осуществления крупных объёмов грузоперевозок.

Как известно, Генассамблеей ООН был принят ряд предложенных нашей страной Резолюций по транспорту. Строительство дорог, подчеркнул Герой-Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов, способствует не только развитию взаимовыгодного сотрудничества, но и, что особенно важно, укреплению отношений дружбы между государствами и народами. В этом Туркменистан и видит свою цель.

Перспективы членства Туркменистана в ОТС

Главный редактор международного журнала «ТЮРКСОЙ» Международной организации тюркской культуры Салим Эзер, отметив, что в настоящее время Туркменистан имеет статус наблюдателя в Организации тюркских государств и осуществляет в её рамках активную деятельность, обратился к Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты с вопросом, когда, по его мнению, Туркменистан станет полноправным членом ОТГ.

Отметив общность корней тюркских народов, ведущих своё происхождение от огузов, Герой-Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что этот год для нас знаменательный. В нынешнем году, проходящем в нашей стране под девизом «Кладезь разума Махтумкули Фраги», мы празднуем 300-летие со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя.

В честь юбилейной даты будут организованы грандиозные торжества. Состоится Саммит, посвящённый Махтумкули Фраги, принять участие в котором также выразил желание Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Говоря об этом, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты отметил, что, возможно, на этом Саммите Туркменистан станет членом Организации тюркских государств. ///nCa, 4 марта 2024 г.