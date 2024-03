Реконструкция этого 75 километрового железнодорожного пути укрепит интеграцию Афганистана в Средний коридор

nCa Report

Протяженность этого участка железной дороги составляет всего 75 км, но он жизненно важен для интеграции Афганистана в транспортные сети Центральной Азии в целом и Среднего коридора в частности.

Эта железнодорожная линия проходит от Хайратана до Мазари-Шарифа в Афганистане и соединяется с Узбекистаном на пограничном пункте Термез.

Линия Хайратан-Мазар (Хайратан-Мазари-Шариф) является единственным железнодорожным сообщением между Центральной Азией и крупным экономическим узлом Афганистана.

Это постсоветское творение.

В сентябре 2009 года АБР одобрил грант в размере 165 миллионов долларов, а правительство Афганистана выделило 5 миллионов долларов на реализацию данного проекта. Строительство началось в январе 2010 года и было завершено к ноябрю 2010 года, значительно опережая график проектирования, закупок и строительства.

Ежегодно между Афганистаном и Узбекистаном перевозятся миллионы тонн грузов. От пограничного пункта с Узбекистаном до города Мазари-Шариф груз добирается в течение двух часов.

Железнодорожное полотно и сопутствующие объекты нуждались в реконструкции и капитальном ремонте после более чем 12-летнего интенсивного использования.

Узбекистан и Афганистан приступили к восстановительным работам в феврале этого года. Стоимость модернизации железнодорожного пути Хайратан-Мазар и других объектов инфраструктуры оценивается в 6,3 миллиона долларов США.

Администрация афганских железных дорог (ARA) уверена, что эти работы могут быть завершены в течение трех месяцев.

“Узбекистон темир йуллари” (Узбекские железные дороги) и ARA заключили соглашение по этому проекту.

Железная дорога была построена компанией “Узбекистон темир йуллари”. Начинаясь от грузового терминала на афганском берегу Амударьи, однопутная линия с шириной колеи 1520 мм проходит по относительно легкой местности до окраин Мазари-Шарифа.

Линия соединена мостом через реку с Термезом (Узбекистан), и далее с современной железнодорожной системой Узбекистана. Трасса окажет значительное экономическое воздействие, поскольку почти половина афганского импорта проходит через Хайратан.

Помимо укладки железнодорожного пути, Узбекские железные дороги также построили три станционных здания, два здания для прохождения петель, систему автоматической сигнализации и автоматический железнодорожный переезд. Контракт на эксплуатацию и техническое обслуживание сроком на три года был заключен с узбекской компанией “Согдиана Транс”.

До открытия железной дороги в декабре 2011 года пограничный пост Хайратан был воротами для почти половины афганского импорта, перевозимого автомобильным транспортом. Но по мере расширения торговли и гуманитарной помощи этот пункт стал узким местом. Новая железнодорожная линия увеличит пропускную способность грузопотока в четыре раза и простимулирует региональную торговлю.

На первом этапе работ по реконструкции планируется доставить грузовые вагоны на станцию Наибабад. С этой целью параллельно будут организованы комплексные восстановительные работы в парке “Б” станции Хайратон и на 57-м километре линии.

Узбекские железные дороги предоставили Афганистану скидку в размере 50% от фактической стоимости проекта.

* * *

Афганистан имеет три железнодорожных соединения с Центральной Азией – это дорога Имамназар-Акина и Серхетабад-Тургунди с Туркменистаном и Термез-Мазар с Узбекистаном.

Железнодорожное сообщение с Туркменистаном перегружено большими грузами продуктов питания, ГСМ и других товаров. Эти соединения являются частью Лазуритового коридора (Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция).

Ж/д Термез-Мазар имеет особое значение, поскольку она доходит до крупного экономического центра Афганистана.

Соединив Мазари-Шариф с железнодорожной системой Узбекистана, грузопотоки получат доступ к среднему коридору через Казахстан.

Кроме того, груз, который попадет на узбекские железнодорожные сети, далее может быть транспортирован до любого пункта назначения в Евразии по узбекско-туркменско-иранско-турецким или узбекско-казахско-российским маршрутам. /// nCa, 4 марта 2024 г. (на основе материалов АБР, Gazeta.uz и Kun.uz, фото – ADV и Kun.uz)