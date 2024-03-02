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Офис Постоянного Координатора ООН в Туркменистане начинает процесс отбора четвертой когорты Послов ЦУР 

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Офис Постоянного Координатора ООН в Туркменистане объявил о начале процесс отбора четвертой группы (Когорта №4) молодых послов ЦУР.

В объявлении на сайте ООН в Туркменистане говорится: ООН в Туркменистане, Министерство иностранных дел и Министерство финансов и экономики начинают отбор когорты №4 «Молодых послов ЦУР» на 2024–2025 годы. Эта программа направлена на то, чтобы вдохновить молодых людей в Туркменистане на активное участие в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР), изложенных в Повестке дня на период до 2030 года.

Цель программы: 

Программа направлена на повышение осведомленности о ЦУР среди молодежи Туркменистана. Она реализует просветительскую деятельность и общественные инициативы, а также развивает потенциал молодых лидеров. Программа обучает молодых людей навыкам продвижения ЦУР, эффективному взаимодействию и публичным выступлениям. Она также содействует их участию в национальных и международных мероприятиях, связанных с ЦУР, и поощряет координацию между Послами ЦУР для усиления влияния их инициатив на устойчивое развитие. 

Прием заявок на участие в программе “Молодые послы ЦУР” будет открыт с 1 по 31 марта 2024 года

Прием заявок на участие в программе “Молодые послы ЦУР” будет открыт с 1 по 31 марта 2024 года

Для подачи заявки, нажмите на ссылку ниже. Вы получите доступ к форме заявки, в которой вам нужно:

  • Указать контактную информацию.
  • Описать нынешний род деятельности.
  • Выбрать одну из 17 Целей устойчивого развития и объяснить, как она наиболее подходит вашим интересам.
  • Написать эссе (сочинение) на английском языке, в котором вы упомяните соответствующий номер цели и изложите свою мотивацию стать послом ЦУР. 
  • Ссылка для подачи заявки на Google Forms: https://forms.gle/Co9arw6175TFyGH58  

РАСПОЛОЖЕНИЕ — Туркменистан, 744000, Ашхабад, улица Арчабиль, 21.

Все заявки будут рассмотрены, а кандидаты, включенные в список финалистов, будут приглашены на собеседования по электронной почте.

Процесс отбора состоится в мае 2024 года, где в качестве членов комиссии по отбору примут участие представители ООН, Министерства иностранных дел и Министерства финансов и экономики. Интервью будут проводиться индивидуально с каждым участником, вошедшим в список финалистов. 

Примечание: на собеседования будут приглашены только кандидаты, вошедшие в список финалистов.

Результаты отбора будут опубликованы на сайте ООН и объявлены в социальных сетях. /// nCa, 2 марта 2024 г.

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