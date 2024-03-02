Центральная Азия находится в прагматическом взаимодействии с Афганистаном – не пора ли миру признать талибов?

Тарик Саиди

В Центральной Азии страны региона единодушны в том, чтобы продолжать прагматично взаимодействовать с Афганистаном. Для этого есть много причин.

В течение некоторого времени мы беседовали с несколькими дипломатами и другими официальными лицами из стран региона. Мы задавали два вопроса, хотя каждый раз формулировали их по-разному: 1. Почему ваша страна активно взаимодействует с Афганистаном? – 2. Собирается ли ваша страна признать правительство талибов?

Ниже приводим резюме ответов наших собеседников:

▶️Мы признаем народ Афганистана. Это часть нашей прагматичной политики. Как ближайшие соседи Афганистана, интересы афганского народа всегда являются для нас приоритетом. И это независимо от того, кто там находится у власти.

▶️Признание талибов должно быть совместным решением мирового сообщества. Однако мы считаем, что некоторым странам необходимо пересмотреть свою позицию и двигаться в направлении включения талибов в мировое сообщество.

▶️Логически рассуждая, что бы вы предпочли? Злой и голодный сосед, который потенциально может представлять для вас угрозу, или сытый сосед, который помнит, что часть его благополучия обеспечивается вашим сотрудничеством?

▶️Включение Афганистана в транспортные сети принесет экономическую выгоду всему евразийскому пространству.

▶️В дипломатии проблемы всегда решаются переговорами, присутствием за столом переговоров, привлечением другой стороны. Разговор должен быть прямым, а не через посредников, чтобы быстро прийти к взаимоприемлемому решению.

В практическом плане мы видим, что после падения режима Гани Центральная Азия продолжает сохранять свое дипломатическое присутствие в возглавляемом талибами Афганистане. Кроме того, был создан ряд новых механизмов торгово-экономического сотрудничества для удовлетворения основных потребностей афганского народа. Это выгодно всем сторонам.

В результате, несмотря на то, что более широкое мировое сообщество сторонится этой страны, Афганистан под властью талибов пережил суровые зимы и сумел сохранить свое население сытым и защищенным. По общему признанию, большая часть населения существует на уровне выживания, но это тоже достижение, когда средства страны заморожены за рубежом, а после ухода администрации Гани деньги на помощь просто перестали поступать.

Учитывая ситуацию, сложившуюся в некоторых важных частях мира, вопрос заключается в том, не пора ли сейчас признать талибов законным правительством Афганистана?

Вопросы, связанные с гендерной дискриминацией, правами на образование и занятость для всех, и другие темы могут быть решены только путем привлечения талибов, а не их исключения.

Что касается наркотрафика из Афганистана, то талибы ввели запрет на выращивание мака. Указ был издан в апреле 2022 года, но урожай 2022 года был в основном освобожден от него. Запрет был строго соблюден в 2023 году, и хотя нет никаких данных о нынешнем состоянии посевов мака, косвенные данные свидетельствуют о том, что эмбарго оказалось эффективным– цены на синтетические наркотики подскочили в некоторых частях мира в 11 раз или даже больше. Отсутствие афганского мака на мировом наркорынке ощущается и на уличном уровне.

За исключением некоторых слоев населения, в широких массах талибов воспринимают в качестве приемлемой власти. Это объясняется способностью талибов быстро вершить правосудие и искоренять коррупцию.

О том, могут ли талибы ответственно и компетентно управлять экономикой Афганистана, говорит следующая таблица из данных МВФ:

(Оценки МВФ)

Не пришло ли сейчас время переосмыслить весь подход к талибам, на этот раз поставив народ Афганистана в центр матрицы? /// nCa, 2 марта 2024 г.