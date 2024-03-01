Эрдоган награжден званием «Почетный старейшина Туркменистана» – Туркменистан и Турция подписали документы о сотрудничестве в нефтегазовой сфере

В пятницу, 1 марта 2024 года, Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях 3-го Анталийского дипломатического форума.

Как сообщает пресс-служба Президента Турции, на встрече были обсуждены двусторонние отношения, а также вопросы региональной и глобальной политики.

В начале встречи Аркадаг Бердымухамедов сообщил о том, что в соответствии с Указом Президента Туркменистана Президенту Эрдогану присвоено звание “Почетный старейшина Туркменистана”.

По случаю дня рождения Эрдогану был преподнесён в подарок национальный туркменский ичмек. Этот предмет верхней одежды, изготовленный из чистой кожи жёлтого цвета и украшенный вышивкой и орнаментом.

По итогам переговоров стороны подписали три документа, в том числе:

– Декларация о намерениях по сотрудничеству в области углеводородных ресурсов между Туркменистаном и Турецкой Республикой;

– Меморандум о взаимном сотрудничестве по вопросу развития партнёрства в области природного газа между Государственным концерном «Türkmengaz» и Министерством энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики;

– Меморандум о взаимопонимании между Акционерным обществом открытого типа «Авиакомпания «Türkmenistan» и Университетом Турецкой ассоциации аэронавтики.





///nCa, 1 марта 2024 года [фото – официальный сайт президента Турции]