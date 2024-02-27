Министр образования Туркменистана находится с визитом в Катаре

С 25 по 28 февраля 2024 года в Дохе, Государство Катар с рабочим визитом находится делегация во главе с министром образования Туркменистана Байрамгуль Ораздурдыевой, сообщает МИД Туркменистана.

В первый день визита состоялась встреча делегации c министром просвещения и высшего образования Катара Бутхайной бинт Али Аль Джабр Аль Нуайми.

В ходе встречи обсуждались двусторонние вопросы в системе образования, отмечалось, что между двумя странами существуют большие возможности, особенно в плане установления активных отношений между сторонами и обмена взаимным опытом в данном направлении.

Министр также встретилась с президентом высшего образования в Катарском Фонде образования, науки и общественного развития Франсиско Мармолехо. Стороны обсудили возможности академического сотрудничества с образовательными городскими университетами. Катарский фонд образования, науки и общественного развития – это некоммерческая организация, которая продвигает инициативы, ориентированные на образование, науку и исследования.

Кроме того, для туркменской делегации была организована экскурсия в Национальный музей Государства Катар и Катарский музей Исламского искусства.

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В этот же день состоялась встреча ректора Института международных отношений МИД Туркменистана Джумамырата Гурбангелдыева с директором Института дипломатии МИД Катара Абдулазизом бин Мухаммадом аль-Хорром.

В ходе встречи Гурбангельдыев выдвинул ряд предложений, направленных на укрепление сотрудничества между двумя высшими учебными заведениями. Среди них необходимо отметить налаживание взаимного библиотечного сотрудничества, проведение научных семинаров и конференций в режиме онлайн, передачу в научную библиотеку Института международных отношений Туркменистана арабских изданий литературы, связанной с международными отношениями.

В целях дальнейшей активизации сотрудничества между двумя высшими учебными заведениями также был рассмотрен подготовленный туркменской стороной проект Дорожной карты сотрудничества.

В завершение встречи была выражена уверенность в дальнейшем укреплении культурно-гуманитарных и научно-образовательных отношений между Туркменистаном и Катаром.

Рабочий визит туркменской делегации в Катар продолжается. ///nCa, 27 февраля 2024 г.