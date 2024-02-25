В Ашхабаде прошло мероприятие, посвященное азербайджанской кухне и культуре

22 февраля 2024 года, Посольство Азербайджанской Республики в Туркменистане в Ашхабаде провело яркое и запоминающееся мероприятие, посвященное богатой культуре и кулинарным традициям Азербайджана.

В престижном ресторане “Мандарин” собрались руководители и дипломаты из иностранных миссий, а также азербайджанская диаспора Туркменистана.

Гостей вечера ждало настоящее путешествие в Азербайджан – ароматы блюд и изысканных сладостей манили к столу. Танцевальные номера в красочных костюмах очаровывали своей грациозностью. Традиционная музыка создавала атмосферу праздника.

Видео-ролики рассказали о живописных пейзажах, исторических памятниках и самобытной культуре страны.

Особый интерес вызвала небольшая экспозиция, где были представлены сувениры, ремесленные изделия и продукция, отражающие богатую историю, культуру и искусство Азербайджана.

Кульминацией мероприятия стал конкурс, посвященный знаниям об Азербайджане. Победители получили памятные подарки. ///nCa, 25 февраля 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Азербайджана в Туркменистане)