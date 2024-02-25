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Посольство Туркменистана в Брюсселе чествует великого поэта Махтумкули творческим челленджем

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В честь знаменательного 300-летия со дня рождения выдающегося туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги, Посольство Туркменистана в Брюсселе запустило уникальный Творческий Челлендж. Это мероприятие призвано не только вспомнить наследие великого мыслителя, но и привлечь внимание к богатой культуре и истории Туркменистана, сообщает Посольство Туркменистана в Бельгии. 

Махтумкули Фраги, чьи работы оказали неоценимое влияние на развитие туркменской литературы и философии, до сих пор вдохновляет многих своими глубокими и мудрыми стихами. Его творчество отражает любовь к родине, природе, а также стремление к справедливости и гуманизму.

Челлендж в Брюсселе предложил уникальную возможность для туристов и местных жителей города погрузиться в мир туркменской поэзии. Участники челленджа зачитали стихотворение “Türkmeniň” Махтумкули Фраги, демонстрируя уважение и почтение к его наследию.

Челлендж не только способствует популяризации туркменской культуры, но и создает мост между народами, демонстрируя, как искусство и культура могут объединять людей различных национальностей.

Видеоролик Творческого Челленджа доступен на наших страницах соцсетях

///nCa, 25 февраля 2024 г. 

 

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