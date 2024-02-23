Туркменистан и Япония нацелены на расширение межпарламентского диалога

22 февраля 2024 года в Токио состоялась встреча Председателя Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой с Председателем Палаты представителей Парламента Японии Фукуширо Нукага.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с развитием межпарламентских связей между Туркменистаном и Японией.

Спикер туркменского парламента подчеркнула значимость инициатив, выдвинутых Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, в ходе его встреч в Токио с руководителями Парламента Японии в сентябре 2022 года.

В частности, были отмечены предложения по усилению деятельности действующей между двумя странами межпарламентской группы дружбы, налаживанию молодежных межпарламентских связей, повышению роли женщин в межпарламентских отношениях и достижению устойчивого развития в области парламентского сотрудничества.

Кроме этого, парламентарии уделили особое внимание реализации инициативы по проведению в Ашхабаде встречи парламентских лидеров стран Центральной Азии и Японии в рамках диалога «Центральная Азия + Япония».

Также была отмечена актуальность недавно состоявшейся первой встречи руководителей парламентов стран-членов Группы друзей нейтралитета, созданной по инициативе Туркменистана. В этой связи, стороны обменялись мнениями о важности поддержки инициатив парламентариями двух стран в рамках международных организаций.

В процессе переговоров констатировалась ключевая роль парламентов в совершенствовании договорно-правовой базы для развития двустороннего сотрудничества.

В этой связи стороны условились укреплять туркмено-японские отношения посредством парламентской дипломатии, а также обмениваться опытом законотворческой работы. ///МИД Туркменистана, 22 февраля 2024 г.