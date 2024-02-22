Туркменистан искренне заинтересован во всестороннем углублении многоаспектного сотрудничества с государствами Ближнего Востока, прежде всего с ОАЭ – Аркадаг Бердымухамедов

В Международном аэропорту Ашхабада состоялась встреча Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с Вице-президентом, заместителем Премьер-министра, министром по делам Аппарата Президента Объединённых Арабских Эмиратов Шейхом Мансуром бин Зайед Аль Нахайяном.

Передавая сердечные приветствия от Президента ОАЭ Шейха Мохаммеда бин Зайед Аль Нахайяна, а также от Вице-президента ОАЭ, Премьер-министра, министра обороны, правителя Эмирата Дубай Шейха Мохаммеда бин Рашид Аль Мактума, Шейх Мансур отметил особое значение дальнейшего расширения межгосударственных отношений с Туркменистаном, партнёрство с которым успешно развивается как на двусторонней, так и многосторонней основе, в частности, на платформе международных организаций.

В свою очередь, Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан искренне заинтересован во всестороннем углублении многоаспектного сотрудничества с государствами Ближнего Востока, прежде всего с ОАЭ.

Шейх Мансур отметил значимость визита Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана в ОАЭ в начале января текущего года.

Как подчёркивалось, договорённости, достигнутые в ходе проведённых тогда встреч и переговоров, дали новые мощные импульсы туркмено-эмиратскому сотрудничеству.

Стороны отметили наличие большого потенциала для дальнейшей диверсификации отношений между ОАЭ и Туркменистаном по всему спектру направлений. ///nCa, 22 февраля 2024 г. [фото – TDH]