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Туркменские железные дороги предоставляют льготы для международных транзитных перевозок через порт Туркменбаши

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Международный морской порт Туркменбаши предоставляет широкие возможности для развития транзитных, импортных и экспортных перевозок в железнодорожном секторе, а также для погрузки и выгрузки железнодорожных вагонов с прибывающих судов, рассказал представитель  АО “Demiryollary” (Железные дороги) в ходе недавнего круглого стола, посвященного роли международного морского порта Туркменбаши, как транзитного хаба для Центральноазиатского экспорта.

В ходе презентации были озвучены следующие льготы для транзитных направлений через порт Туркменбаши, введенные Агентством «Türkmendemirýollary» (Туркменские железные дороги) на 2024 год:

– Скидка в размере 40 % на сахарное сырье и жмых, проходящие транзитом через порт Туркменбаши до пограничного пункта Фарап/Тахиаташ на туркмено-узбекской границе.

– Скидка в размере 30 % на частные и арендованные вагоны, а также 20 % на вагоны инвентарного парка, перевозящие остальные виды продукции (за исключением алюминия, глинозема и нефтепродуктов, перевозимых в бочках), через порт Туркменбаши до пограничного пункта Фарап/Тахиаташ.

– Скидка в размере 40 % на транзитные маршруты Порт Туркменбаши 1 – Имамназар в обе стороны и Порт Туркменбаши 1 – Разъезд 161 в обе стороны.

– Скидка в размере 50 % на все маршруты (Порт Туркменбаши 1 – Имамназар в обе стороны и Порт Туркменбаши 1 – Разъезд 161 в обе стороны) при выполнении погрузочно-разгрузочных работ в порту Туркменбаши (независимо от формы собственности вагонов).

Полный перечень железнодорожных расценок (тарифов) на экспорт, импорт и грузовые перевозки по территории Туркменистана, скидок, действующих на туркменских железных дорогах, специальных ставок  – в прилагаемом файле, а также на официальном сайте АО Demirýollary https://railway.gov.tm/ru/logistics 

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///nCa, 21 февраля 2024 г.

 

 

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