«Дашогуз энерго» надежно обеспечивает электроэнергией северный регион Туркменистана

Производственное объединение «Дашогуз энерго», отвечающее за обеспечение электроэнергией Дашогузского велаята, северного региона Туркменистана, успешно реализовало производственные планы в январе 2024 года, пишет газета «Туркменистан».

ПО снабжает электроэнергией 7 районных и городских энергосистем. В подчинении «Дашогуз Энерго» – более 3400 трансформаторных подстанций различной мощности и 330 систем электропередачи. В настоящее время, действует более 12,5 тысяч километров линий электропередачи, из них 12,3 тысячи километров — воздушные, остальные — кабельные системы передачи. Через более 50 электростанций, население и потребители региона надежно и круглосуточно обеспечиваются электроэнергией.

Строительство современной электростанции в велаяте позволило полностью решить задачу электроснабжения. Дашогузская Государственная Электростанция, мощностью 254 мегаватт, оснащенная двумя газовыми турбинами, поставляет электроэнергию не только потребителям велаята, но и в другие страны.

В будущем планируется перевести эту ГЭС на парогазовый режим работы.

В целях перевода газотурбинных установок на комбинированный цикл проводятся комплексные работы. Это позволит вырабатывать дополнительную электроэнергию без потребления природного газа, существенно снизить объем ущерба окружающей среде, обеспечить экологическую безопасность за счет развития «зеленой» энергетики.

Согласно новому проекту, по трассе Дашогуз-Дашогузская ГЭС планируется построить двухцепную воздушную линию электропередачи мощностью 220 киловольт и протяженностью 25 километров.

В настоящее время набирают обороты строительно-монтажные работы на второй очереди ЛЭП Балкан-Дашогуз, являющейся звеном кольцевой энергосистемы. Большая часть этой двухцепной высоковольтной ЛЭП общей протяженностью 560 километров проходит через пустыню Каракумы.

Строительство кольцевой энергосистемы осуществляется в соответствии с современными экологическими требованиями. Для ее бесперебойной работы в любых природных условиях созданы необходимые технические условия. Так, например, над фазными проводами протягивается тросовый молниеотвод, для обеспечения грозозащиты. ///nCa, 20 февраля 2024 г.