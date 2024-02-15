«Единое здоровье в Центральной Азии» – при поддержке МСОП и Германии запущена инициатива стоимостью 11 млн евро

13 февраля в Самарканде в рамках 14-го заседания Конференции сторон Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных (CMS COP14) запущен проект «Единое здоровье в Центральной Азии». Совместная инициатива Международного союза охраны природы (МСОП) при финансовой поддержке Международной климатической инициативы Германии (IKI) в размере 11 миллионов евро, сообщает Минэкологии Узбекистана.

«Повышение устойчивости ландшафтов к возникновению зоонозных заболеваний путем укрепления систем охраны природы в Центральной Азии» — таково полное название шестилетнего проекта, который будет сосредоточен на взаимосвязи здоровья человека, животных и окружающей среды, подчеркивая необходимость целостного подхода к решению сложных проблем.

«Связи между единым здравоохранением и охраной окружающей среды на территории значительны. Природоохранные усилия, направленные на сохранение естественной среды обитания и биоразнообразия, играют ключевую роль в поддержании баланса экосистем, содействии здоровому развитию популяций диких животных и снижении риска зоонозных заболеваний. МСОП продолжит оказывать поддержку властям в достижении национальных природоохранных целей, внося свой вклад в достижение глобальных», – заявила генеральный директор МСОП д-р Гретель Агилар.

«Эффективная реализация подхода “Единое здоровье” требует сотрудничества на всех уровнях, от местного до международного. Мы с энтузиазмом поддерживаем эту всеобъемлющую и амбициозную инициативу, которая обещает принести многочисленные выгоды – включая борьбу с болезнями, реагирование на них и управление ими – для людей, животных и экосистем Центральной Азии“, – подчеркнула д-р Беттина Хоффманн, парламентский статс-секретарь Федерального министерства окружающей среды, охраны природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей.

«За последние несколько лет мы наблюдали, как распространение зоонозных заболеваний, таких как COVID-19, может иметь глобальные последствия. Это привело к демобилизации целых стран, нарушению транспортного сообщения, обострению проблем продовольственной безопасности и огромным социально-экономическим последствиям», — сказал министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана Азиз Абдухакимов. «Мы стремимся расширять региональное сотрудничество для устойчивого управления охраняемыми природными территориями, сохранения уникального биологического разнообразия и содействия экологическому балансу в Центральноазиатском регионе, который получит значительный импульс благодаря этому проекту», – добавил министр.

«Фрагментация среды обитания является основной причиной утраты биоразнообразия, и существует множество рисков для здоровья человека, связанных с эксплуатацией диких животных и разрушением их среды обитания. Подход «Единое здоровье» имеет большое значение для Центральной Азии, поскольку здоровье дикой природы, домашнего скота, людей и их экосистем взаимозависимы», – сказала исполнительный секретарь Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных поделилась Эми Френкель.

Риск зоонозных заболеваний в Центральной Азии усугубляется потерей биоразнообразия и изменениями во взаимодействии человека и дикой природы. В рамках новой инициативы МСОП и национальные и международные партнеры, включая все пять стран Центральной Азии, будут осуществлять действия по предотвращению возникновения и распространения зоонозных заболеваний. Эксперты будут работать над консолидацией эффективной региональной сети охраняемых территорий, усилением природоохранных мер и управления дикой природой для снижения риска заболеваний. ///nCa, 15 февраля 2024 г. (фото – министерство экологии Узбекистана)