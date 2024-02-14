Делегация Туркменистана и Деловой совет «Туркменистан–США» обсуждают повестку сотрудничества на 2024 год

12 февраля 2024 года состоялась встреча делегации Туркменистана с руководством Делового совета «Туркменистан–США».

Во встрече приняли участие Посол Туркменистана в США М.Оразов, заведующий отделом стран Америки МИД Туркменистана Посол Ч.Атаев, исполнительный директор Совета Эрик Стюарт, а также представители крупных американских компаний-членов Совета, в частности «John Deere», «Case New Holland», «Boeing», «Exxon Mobil», «General Electric», «Climate Compass», «Zeppelin», «UGT Renewable», «Caterpillar», «Oxbow», «Honeywell» и «Palo Alto Networks».

В ходе встречи стороны обсудили нынешнее состояние сотрудничества между Туркменистаном и компаниями США, а также организационные и практические аспекты предложенного Советом плана совместной деятельности на текущий год.

Была подчеркнута необходимость диверсификации экономического партнерства между Туркменистаном и США, в котором особое место отводится инвестиционной, финансово-банковской, сельскохозяйственной, нефтегазовой, транспортно-логистической и технологической сферам. Состоялся обмен мнениями по организации визита представительной американской бизнес-делегации в Туркменистан в течении этого года.

В ходе встречи Э.Стюарт подчеркнул, что двусторонние отношения между Туркменистаном и США вышли на новый уровень. Присоединение Туркменистана к международному обязательству по сокращению выбросов метана в прошлом году вызвали весьма позитивный отклик в американском бизнес-сообществе.

Была подчеркнута значимость Делового совета «Туркменистан – США» в развитии взаимовыгодных связей между двумя странами. В данном контексте Э.Стюарт отметил визит бизнес-делегации в Туркменистан в декабре прошлого года, в ходе которого был успешно проведен бизнес-форум. Он особо подчеркнул конструктивную встречу с Президентом Туркменистана.

В ходе беседы туркменская сторона выразила приверженность Правительства Туркменистана расширению торгово-экономического взаимодействия с бизнес-структурами Соединённых Штатов. При этом был обозначен многолетний позитивный вклад американских компаний в различные сферы туркменской экономики.

Руководство Делового совета, а также представители американских компаний, с удовлетворением отметили практику регулярного продуктивного диалога и предложений по новым направлениям сотрудничества.///МИД Туркменистана, 13 февраля 2024 г.