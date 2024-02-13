ВЫСТУПЛЕНИЕ делегации Туркменистана на Всемирном правительственном саммите (Дубай, 12 февраля 2024 г.)

Ваши Превосходительства,

Дамы и господа,

Прежде всего, позвольте выразить благодарность руководству Объединенных Арабских Эмиратов и всем организаторам Всемирного правительственного саммита за приглашение и создание благоприятных условий для продуктивной работы.

Сегодня, как никогда, международному сообществу необходимы решимость, энергия и дальновидность в принятии решений, направленных на обеспечение стабильности и устойчивости в этот сложный период, преодоление новых серьезных вызовов и угроз.

В этом плане Туркменистан, как ответственный член международного сообщества, четко формулирует и реализует свои подходы и действия, намечая приоритеты, согласно которым вклад нашей страны будет способствовать скорейшему достижению глобальных целей.

Среди таких приоритетов мы выделяем транспортную связанность и устойчивость.

Развитие устойчивых транспортных систем, логистической взаимосвязанности, построение надежной транспортно-коммуникационной инфраструктуры на глобальном уровне приобретают особое значение в условиях глобальной трансформации экономики.

В последние годы международный диалог по этому важному аспекту устойчивого развития активизировался в Организации Объединенных Наций.

По инициативе Туркменистана за последнее десятилетие было принято шесть резолюций Генеральной Ассамблеи ООН по устойчивому транспорту.

Они стали основой формирования новых международно-правовых инструментов, призванных повысить эффективность деятельности национальных правительств, международных и региональных организаций в сфере транспорта.

В ноябре 2016 года в столице Туркменистана прошла первая Глобальная конференция ООН по устойчивому транспорту, по итогам которой было принято Ашхабадское заявление об обязательствах и политических рекомендациях.

При этом в рамках Глобального транспортного форума ООН был создан новый механизм международного взаимодействия – Ашхабадский процесс по устойчивому транспорту.

Содействуя международному участию в секторе транспорта и логистики, сегодня мы предлагаем инициативу по созданию Глобального атласа устойчивой транспортной связанности.

Его основные элементы должны включать в себя:

– многостороннее партнерство с участием правительств, международных организаций, исследовательских институтов, частного сектора и гражданского общества для определения и реализации четкой последовательности долгосрочных совместных практических шагов;

– платформа открытых данных, облегчающая обмен критической информацией, объединяющая различные источники;

– постоянный анализ информации и выработка на ее основе взаимосогласованных решений на межправительственном уровне.

Следующим важным приоритетом устойчивого развития в контексте стран с переходной экономикой является энергетическая устойчивость.

Совсем недавно, 26 января, мировое сообщество впервые отметило Международный день чистой энергетики, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Объединенных Арабских Эмиратов.

Позвольте мне поздравить руководство Эмиратов с этой заметной дипломатической победой и важным шагом на пути глобального устойчивого развития.

Стабильная и надежная энергетическая связь является одним из главных приоритетов международной деятельности Туркменистана. Об этом свидетельствуют три резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам энергетической устойчивости, инициированные нашей страной. Последняя резолюция, принятая в декабре 2023 года, обозначила несколько важных направлений в сфере международной энергетики.

Одним из горизонтальных элементов всего спектра продвигаемых многосторонних инициатив в области современной энергетики и ключевым условием их успешной реализации является, прежде всего, безопасность и стабильность энергоснабжения.

В связи с этим в ближайшее время на глобальном уровне необходимо сконцентрировать усилия, направленные на решение следующих задач:

– во-первых, – создание новой международной платформы сотрудничества правительств, энергетических компаний и финансовых институтов;

– во-вторых, – обеспечение обмена лучшими практиками по управлению энергетическими рисками;

– в-третьих, – разработка эффективных инструментов решения глобальных и региональных перебоев в поставках энергоносителей;

– в-четвертых, – стимулировать совместные инвестиции в стратегические энергетические инфраструктурные проекты международного значения;

– в-пятых, – способствовать созданию прозрачных и конкурентных энергетических рынков.

Следуя этим целям и задачам, Туркменистан предлагает правительствам заинтересованных стран создать Альянс по сотрудничеству в области глобальной энергетической безопасности и устойчивого развития.

Главным принципом партнерства в рамках такого Альянса, на наш взгляд, должна стать неделимость и взаимосвязанность целей по обеспечению доступа к доступным, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех.

Дамы и господа,

Успех устойчивого развития во многом зависит от нашей способности обновлять экономические подходы на национальном, региональном и глобальном уровнях.

Важно подчеркнуть, что устойчивая трансформация глобального развития невозможна без создания региональных и национальных моделей циркулярной экономики.

В частности, этому уделяется особое внимание в рамках глобальной кампании, инициированной в ООН в декабре 2022 года, по достижению целей нулевых выбросов.

В условиях быстрого роста населения мира и нынешнего объема твердых бытовых отходов основной задачей национальных правительств является управление имеющимися природными ресурсами, сводя к минимуму воздействие на окружающую среду.

Для этого необходима консолидация усилий и подходов на межгосударственном уровне, что позволит рассматривать циркулярную экономику не просто как концепцию, а как коллективное действие по глобальному структурному переходу к сберегательным моделям потребления для сохранения устойчивого развития для будущих поколений.

В этой связи Туркменистан предлагает разработать Глобальную рамочную программу перехода к экономике замкнутого цикла на основе приоритетов Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Такая рамочная программа, вероятно, будет состоять из четырех ключевых элементов:

– первый элемент – общие стандартные показатели и отчетность. Сюда входит универсальный знаменатель для измерения потребления ресурсов, образования отходов и прогресса на пути к циклическому циклу, который позволит правительствам отслеживать и сравнивать результаты;

– второй элемент – международное сотрудничество по критически важным ресурсам. Это предполагает многостороннее партнерство в разведке, добыче и переработке ограниченных ресурсов, таких как редкоземельные металлы. Такое сотрудничество направлено, прежде всего, на обеспечение ответственного выбора поставщиков и минимизацию ущерба окружающей среде;

– третий элемент – создание Глобального инновационного фонда технологий замкнутого цикла. Эта многосторонность может стать основой для инвестиций в циркулярные технологии в различных секторах экономики;

– четвертый элемент – это наращивание потенциала и обмен знаниями. Важно отметить, что расширение прав и возможностей развивающихся стран посредством обмена опытом и развития национальных компетенций должно обеспечить их равноправное участие в глобальных процессах построения экономики замкнутого цикла.

Уважаемые участники,

В заключение хотелось бы призвать всех участников Всемирного правительственного саммита рассмотреть вышеупомянутые инициативы Туркменистана, направленные на создание новых рамок многостороннего сотрудничества в построении устойчивой глобальной экономики будущего.

Спасибо за внимание. ///МИД Туркменистана, 13 февраля 2024 г.