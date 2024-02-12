Выступление Президента Сердара Бердымухамедова на расширенном заседании Кабинета Министров Туркменистана

(9 февраля 2024 года)

Уважаемые члены Кабинета Министров!

Уважаемые участники заседания!

В результате самоотверженного труда нашего народа в 2023 году – году «Счастливая молодёжь с Аркадаг Сердаром» – мы достигли больших успехов и выполнили намеченные планы.

Были продолжены разработка и внедрение законов, соответствующих реалиям современности.

Вместе с тем обеспечен высокий темп развития экономики. Рост ВВП составил 6,3 процента, в том числе в промышленном секторе – 4,3 процента, сфере торговли – 12,8 процента, в сельском хозяйстве – 4,4 процента. Объём инвестиций увеличился на 7,5 процента.

В отчётный период создано в целом 12 тысяч 274 новых рабочих места. Объём экспорта произведённой в стране продукции достиг 11,4 миллиарда американских долларов.

В прошлом году за счёт всех источников финансирования было открыто 78 объектов производственного и социального назначения, сдано в эксплуатацию 1 миллион 897 тысяч квадратных метров жилья. Тысячи семей справили новоселье.

В минувшем году мы в торжественной обстановке открыли «умный» город Аркадаг, построенный впервые в истории страны по инициативе Героя-Аркадага.

Были введены в строй высоковольтная воздушная линия электропередачи по маршруту Мары–Ахал, две газотурбинные установки на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, а также десятки новых предприятий в различных сферах.

Дайхане, собрав высокие урожаи, обеспечили продовольственную безопасность страны.

Принят Государственный бюджет на 2024 год, в очередной раз увеличены размеры заработной платы, пенсий и государственных пособий.

Незабываемым событием года стало проведение на высоком уровне в столице – городе Ашхабад международной научно-практической конференции и выставки, посвящённой году «Счастливая молодёжь с Аркадаг Сердаром».

Последовательно растёт авторитет нашего нейтрального государства на международной арене. Неуклонно развивается сотрудничество с Организацей Объединённых Наций. В минувшем году Генеральной Ассамблеей ООН единогласно приняты резолюции на основе инициатив Туркменистана. Это является ярким свидетельством того, что выдвигаемые нашей нейтральной страной предложения, значимые для всего человечества, находят широкую поддержку мирового сообщества.

Нейтральный Туркменистан осуществляет эффективное взаимодействие с другими крупными международными и региональными объединениями и структурами, наращивает отношения в различных сферах со странами мира и международными организациями.

Благодаря усилиям Героя-Аркадага особую активность обрела парламентская дипломатия.

Уважаемые члены

Кабинета Министров!

Уважаемые участники заседания!

Каждый год у нас проходит под определённым девизом. Девизом нынешнего года мы объявили «Кладезь разума Махтумкули Фраги», содержание и идейный посыл которого призван поднять патриотический дух, способствовать воспитанию молодёжи, воодушевлять на осуществление работ по дальнейшему процветанию Отчизны.

Это возлагает на нас большую ответственность, и в данной связи нам предстоит самоотверженно трудиться для практической реализации девиза.

Уважаемые члены

Кабинета Министров!

Уважаемые участники заседания!

В соответствии с Программой социально-экономического развития Туркменистана и инвестиций в 2024 году в нынешнем году планируется построить и сдать в эксплуатацию жилые дома, общей площадью 430 тысяч квадратных метров, общеобразовательные учреждения на 5360 мест, дошкольные учреждения на 1200 мест.

Для улучшения социально-бытового уровня жизни народа в рамках реализации данной Программы в велаятах и столице предусматривается дать старт возведению множества новостроек, а также завершить строительство ряда объектов и зданий.

В текущем году будут построены и введены в эксплуатацию: в городе Ашхабад – водоочистное сооружение мощностью 150 тысяч кубометров питьевой воды, культурный центр «Dokmaçylar», новый памятник Махтумкули Фраги и культурно-парковый комплекс,

13 современных жилых домов в жилом массиве Парахат-7, Международный лечебно-реабилитационный центр и Международный научно-клинический центр физиологии; в Ахалском велаяте – 2-я очередь цементного завода в Бахерденском этрапе, современные сёла в генгешлике «Öňaldy» этрапа Ак бугдай и генгешлике «Gowşut» Каахкинского этрапа; в Балканском велаяте – автомобильный мост через залив Гарабогазгол, Международный аэровокзальный комплекс в посёлке Джебел; в Лебапском велаяте – 2-я очередь цементного завода в Койтендагском этрапе; в городе Мары – новое административное здание Санитарно-эпидемиологической службы. Также планируется сдать в строй участок Теджен–Мары высокоскоростной автомагистрали Ашхабад–Туркменабат.

С целью улучшения социально-бытовых условий жизни населения значительные средства будут выделены на прокладку автодорог, систем связи, водо-, газо-, энергоснабжения и строительство очистных сооружений.

В течение года «Кладезь разума Махтумкули Фраги» в нашей стране будет проведён ряд международных мероприятий по случаю 300-летия со дня рождения великого мыслителя Востока Махтумкули Фраги и объявления города Анау культурной столицей тюркского мира в 2024 году.

Весьма велика заслуга профессоров и преподавателей, литераторов, творческих работников в деле мировой популяризации личности поэта-классика Махтумкули Фраги, его богатого литературного наследия. Вместе с тем весомый вклад в это дело вносят и иностранные граждане.

В данной связи необходимо подготовить предложения о награждении представителей творческой интеллигенции нашей страны и зарубежных государств новой учреждённой медалью и Международной премией имени Махтумкули.

Следует должным образом подготовиться к проведению на высоком уровне мероприятий особой значимости и знаменательных дат.

Уважаемые участники заседания!

Как вы видите, принятая на текущий год Программа включает очень большой объём работ. Наша главная цель – дальнейшее процветание и развитие родной Отчизны.

Уважаемые члены

Кабинета Министров!

Уважаемые участники заседания!

Твёрдо уверен в том, что вместе с народом мы сплочённым самоотверженным трудом достигнем всех намеченных на 2024 год целей и рубежей! ///TDH, 9 февраля 2024 г.