Туркменские и южнокорейские судостроители начинают совместный проект

Судостроительный и судоремонтный завод «Балкан» и южнокорейская компания «Koryo Shipbuilding Industry Technology Co., Ltd.» (KSIT) приступают к практической реализации контракта на совместное строительство двух сухогрузных судов грузоподъемностью 6100 тонн. Документ был подписан в сентябре 2023 года.

План действии о реализации договора был составлен на встрече, которая состоялась 29 января между представителями KSIT и руководством туркменской судоверфи.

Стороны обсудили предложения по обучению специалистов, работающих в производственной структуре завода «Балкан».

Также были рассмотрены конкретные вопросы судостроения и получения сертификации для завода «Балкан» по международным стандартам ISO.

Кроме того, в ходе рабочего визита представители компании KSIT были ознакомлены с условиями проживания, которые будут предоставлены заводом «Балкан» в период проекта по судостроению.

Koryo Shipbuilding Industry Technology Co., Ltd является членом Корейской Ассоциации морского оборудования «КОМЕА», которая объединяет 286 корейских производителей морского оборудования.///nCa, 7 февраля 2024 г.