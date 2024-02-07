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Президент Кыргызстана поблагодарил главу Туркменистана за гуманитарный груз

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6 февраля, состоялся телефонный разговор Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Садыр Жапаров выразил благодарность туркменской стороне за оказанную гуманитарную помощь в связи с аварией на ТЭЦ Бишкека и отметил, что Кыргызстан чувствует поддержку братского народа Туркменистана.

Лидеры стран выразили удовлетворение развитием связей между Кыргызстаном и Туркменистаном, а также высказали уверенность в том, что сотрудничество между государствами будет успешно продолжаться.

Отмечалось, что отношения между Туркменистаном и Кыргызской Республикой отличаются высоким уровнем взаимопонимания и открытостью. Развивая конструктивный политический диалог, страны также активно сотрудничают в рамках международных организаций, в том числе ООН и СНГ, передает туркменское информационное агентство TDH.

Одним из приоритетных направлений взаимодействия является торгово-экономическая сфера.

Главы государств особо подчеркнули, что совместными усилиями сегодня отношения двух стран вышли на качественно новый уровень стратегического партнерства, отмечает пресс-служба Президента Кыргызстана.

В ходе беседы Президент Садыр Жапаров и Президент Сердар Бердымухамедов также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.

Телефонный разговор состоялся по инициативе кыргызской стороны.

Напомним, что Туркменистан отправил в Кыргызстан 2000 тонн сжиженного газа после аварии на ТЭЦ города Бишкек.///nCa, 7 февраля 2024 г.

 

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