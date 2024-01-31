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Ассоциация “Туркмен Логистика” и CILT Central Asia приглашают транспортные компании Туркменистана на вебинар

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Ассоциация “Туркмен Логистика” совместно с CILT Central Asia (Представительство Королевского института логистики и транспорта в Центральной Азии) организует вебинар для руководителей транспортно-логистических компаний Туркменистана на тему: «Управление персоналом».

Даты: 9, 12 февраля 2024 г.

Время: 10:00-12:00 по времени г. Ашхабад

Формат: онлайн, на платформе Microsoft Teams

В рамках вебинара участники ознакомятся с элементами управления персоналом, методами интервьюирования, управлением мотивационным климатом в организации и получат рекомендации и ответы на многие другие вопросы от ведущего тренера CILT – Натальи Брославской.

Вебинар бесплатный. Активным участникам вебинара будут выдаваться именные сертификаты. Количество участников ограничено

Принять участие смогут только руководители компаний и/или их заместители.

Заполнить форму участника можно до 6 февраля 2024 г. пройдя по ссылке: https://forms.gle/11f8x7aLEhkDLCwf8

///Ассоциация «Туркменлогистика»

 

 

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