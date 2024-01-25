ИСТИНА ДЛЯ ДИПЛОМАТА: ВЗГЛЯД С ВОСТОКА – 3

Д-р Бегенч Караев

Часть 3.

Восточный дипломат: взгляд с близкого расстояния

Зимнее январское утро. Точнее – 7:58 утра. Хотя до восхода солнца остается не так много, но, тем не менее, достаточно темно, чтобы не включить фары автомобиля. Выруливаю на небольшую улочку, что параллельно к ограде одного из зарубежных посольств. У соседнего с ним дома вижу силуэт человека стоящего у поворота, который, заметив блики фары, делает едва видимый шаг навстречу. По мере сближения силуэта, слегка нажимаю на тормоз. Часы на приборном щитке немецкого «Опеля» показывают ровно 8:00. Человек среднего роста, с безупречной осанкой, интеллигентно одетый в темно-серый плащ-реглан, размеренными движениями руки открывает дверь автомобиля и мягко садится по правую сторону водителя, то есть меня. У этого человека, отмеривающего девятый десяток жизни, на зависть всем, утренняя бодрость сочетается со спокойствием восходящего солнца. Всегда подтянутый и собранный, свежевыбритый и внимательный к окружающим.

«Эссаловмалейким, Сапар Комекович!». Такими словами я приветствую моего попутчика и одновременно пассажира Сапара Бердыниязова – ветерана дипломатической службы с почти полувековым стажем, несколько десятилетий поработавшего в ряде странах Среднего Востока и Южной Азии. Его добрый взгляд с еле заметной сосредоточенностью во взорах, выдает выработанную годами привычку сохранять неторопливую размеренность, как в движении, так и в словах.

Как правило, Сапар Комекович оговаривает время встречи один раз, и более не уточняет его, пусть даже звонком по телефону. Он аккуратно соблюдает дисциплину и появляется ровно 8:00 утра на обусловленном месте. Будучи опытным востоковедом, он вот таким образом придерживается «немецкой» точности. За почти четверть часа нашего маршрута до работы, он внимательно выслушивает мою устную версию «ленты» международных новостей с попутными комментариями. По прибытию в Институт международных отношений, где он преподает сейчас, за пятнадцать минут до начала занятий, заваривает себе чашку черного кофе. Тут уже, Сапар Комекович выдает свое краткое резюме «дорожному брифингу», логика которого во многом позволяет увидеть причинные связи актуальных событий в мире и регионе.

А наш последующий «большой разговор» с подробным анализом международного положения происходит уже после его лекций перед студентами-международниками, которые и по правде слушают «живой голос» дипломатической истории современного Востока. Он не «читает» лекцию, как принято говорить, а увлеченно, со страстью сказочника рассказывает об истории, национальных особенностях и традициях стран и народов.

Ход его неторопливых рассуждений стремятся улавливать и так называемые «камчадалы», то есть сидящие на самой дальней периферии аудитории. Мягкий и рассудительный голос Бердыниязова – лектора оказывается способным подавлять инстинктивную привязанность нынешней молодежи к всевозможным гаджетам, интернету и, в конечном счете – к социальным сетям. Действительно, сегодня не так-то легко зафиксировать внимание студенческой аудитории, тем более трудно ее удивить традиционным чтением лекций. Потому что сегодняшнее поколение «смарт», в режиме «онлайн» получает доступ к соответствующей информации из параллельных источников “www”. Эти так называемые «умные телефоны» зачастую даже выходят победителями в «интеллектуальной конкуренции», если преподаватель окажется скучным или же недостаточно осведомленным о текущей международной обстановке.

Притягательность лекций Сапара Бердыниязова в том, что они содержат не только изложение сути темы, но сопровождаются рассуждениями с аналитической оценкой ее ключевых моментов. Логика его «мыслей вслух» невольно вовлекает внимание юношей и девушек к сложным перипетиям международной жизни и дипломатического искусства. Абстракция теоретических выкладок обретает свое практическое воплощение в форме исторических событий, которые заправлены к тому же восточным колоритом и таинствами политических интриг в стиле «secret actions».

По всему видно, что Сапар Комекович с любовью и уважением относится не только к преподавательской работе, но и к своим студентам, которые по возрасту равняются к его внукам. Рассказывая о былых лабиринтах политики и дипломатии, он в то же время как бы со всей серьезностью «докладывает» сведения из прошлого, сопровождая свой «рапорт» необходимыми подробностями, и если нужно подкрепляя их некоторыми цифрами. Это свидетельствует о его высоком чувстве ответственности перед молодым поколением, которому нужны не столько наставления, сколько советы, необходимые для будущей профессии.

Непременный атрибут «большой перемены» – это зеленый ароматный чай, за которым происходит обмен мнениями уже по более актуальным вопросам современной дипломатии. На фоне ныне происходящих международных событий, нам есть о чем обменяться мнениями, которые представляют интерес в научно-теоретическом и аналитическо-прикладном плане. Это весьма актуально и в контексте изучения региональных отношений, которые находятся под воздействием более широких – глобальных процессов.

Мы на этот раз рассуждаем о хрупкости сложившегося равновесия сил в мире. Это особенно заметно, когда малейшая ошибка может негативно повлиять на ситуацию в стратегических районах мира. В частности, порою даже целенаправленный «клочок» информации способен создать эффект мины, создавая сумятицу в высокотехнологичных системах управления, начиненных элементами AI – искусственного интеллекта. Ныне, когда разработка некоторых вспомогательных аспектов при решении стратегических задач доверяются популярным ныне «нейросетям», роль боевого оружия вполне могут обрести и так называемые «фейкоматы».

Рассуждая об этом, за беседой я замечаю, что мысли у Сапара Комековича параллельно заняты чем-то еще, и интересуюсь, что его волнует. Невозмутимое лицо не выдает внутренних волнений, хотя вполне возможно, что его память перебирает застывшие страницы истории, которых постепенно накрывает пыль прошлого. Таким образом, драгоценные сведения из глубин истории, будучи необработанными, остаются лежать на обочине памяти в быстротечной жизни человечества.

«Впрочем, – отвечает Бердыниязов, – 15 февраля 2024 года исполняется тридцать пять лет, когда по официальной версии командующий 40-й армии стал последним советским военнослужащим, покинувшим афганскую землю».

Это событие совпало по времени с завершением одной из очередных и длительных загранкомандировок Сапара Бердыниязова, который в период 1984-1989 годов находился на ответственной работе в посольстве Советского Союза в Кабуле. На тот момент его главной задачей было участие в обеспечении безопасного маршрута вывода не только войск, но и всего советского персонала с афганской территории, включая гражданских лиц. А их было несколько тысяч, которые принимали до этого непосредственное участие в строительстве «нового Афганистана». Если сослаться к более конкретным сведениям, то в Афганистане в военных действиях приняли участие порядка 620 тысяч военнослужащих и 21 тысяча специалистов гражданского персонала. В 1988 году численность контингента СССР в Афганистане достигала 100,3 тыс. человек. Для ликующих моджахедов все они были «шурави», от которых предстояло вскоре избавляться.

В октябре 1991 года советское руководство приняло решение прекратить с 1 января 1992 года военную помощь афганскому правительству. В апреле 1992 года режим Наджибуллы пал, а власть перешла к переходному совету моджахедов, провозгласившему Исламское Государство Афганистан.

Тогда никто не был гарантирован от внезапного изменения ситуации в сторону дальнейшей эскалации напряженности, хотя безопасность и организованность вывода войск был гарантирован пакетом Женевских соглашений по урегулированию вооружённого конфликта в Афганистане, подписанный 14 апреля 1988 года. Одной из главных причин было в том, что афганская вооруженная оппозиция не принимала участие в переговорах и не была стороной соглашений, отвергнув их условия. Тем более, тогдашний президент Пакистана Зия-уль-Хак в июне 1988 года заявил, что Женевские соглашения — это «не что иное, как фиговый листок». Фактически, схожей точки зрения придерживались и те, кто снабжал современным оружием отряды моджахедов и после заключения соглашений в Женеве.

Прощаясь с советскими союзниками, тогдашний генеральный секретарь ЦК НДПА, президент Афганистана Мохаммад Наджибулла сказал: «У политиков, которые приняли решение о вводе советских войск в Афганистан в декабре 1979 года, своя ответственность, и о ней уже достаточно сказано. Я же склоняю голову перед памятью советских людей, которые отдали свои жизни, выполняя воинский долг. Война принесла много горя. Она не сразу забудется. Но не забудется также многими и многими афганцами доброта и мужество советских людей, их бескорыстие и человечность».

К чести всех участников тогдашних событий, вывод войск был организован фактически безупречно. Военные подразделения, после церемоний торжественных проводов, прошли маршем через назначенные пограничные пункты переходы афгано-советской границы.

Говоря о тех событиях, Сапар Бердыниязов делится мыслями о том, что многострадальная афганская земля не один раз устраивала проводы иностранным легионам. Последним примером может являться дата 31 августа 2021 года, когда страну спешно, в обстановке хаоса и без почестей покинула коалиция войск НАТО.

15 августа 2021 года «Талибан» сообщил о том, что силы движения вошли в столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани сбежал из страны. Президент США Джозеф Байден-младший, выступил с заявлением 16 августа 2021 года в 16:02 часов по восточному времени. «Американские войска не могут и не должны сражаться и погибать в войне, в которой афганские военные сами не желают сражаться» констатировал американский президент. «Мы потратили более триллиона долларов, – заявил Байден, – …Мы дали афганцам все возможности определить свое будущее. Чего мы не могли им дать, так это воли к борьбе за это будущее».

На фоне афганской трагедии, я попытался напомнить Сапар Комековичу о проблесках оптимизма в отношении будущего развития, прежде всего в отношении азиатского общества в целом. В частности, 22 января 2024 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заговорил даже о «фрустрации» Европы из-за темпов развития Азии. В его словам, «в мировой экономике сейчас происходит крупная перестройка». Азия неумолимо растет, а «Европа не может идти в ногу с этим темпом». Может в недалеком будущем все нынешние проблемы останутся в прошлом? Ведь экономическое развитие и технологический прогресс будут способствовать нормализации жизни общества, постепенно устранит безработицу, нищету и голод, и войны в конце-концов?

«Все это верно, – соглашается Бердыниязов, – но данный процесс может иметь в лучшем случае тактический смысл, а в стратегическом плане Западная цивилизация была и остается определяющей в перспективах глобального развития». В чем же причина? Дело в том, что страны Западной Европы и Северной Америки до сих пор отличаются привлекательностью для талантливой молодежи со всего мира. А за молодым поколением, как говорится – будущее.

Возьмем пример из ближайших соседей по региону. В частности, по данным Министерства науки и высшего образования Казахстана, сегодня почти 90% стипендиатов элитной программы «Болашак» обучаются в странах Европы, США, Канады и Великобритании. На долю стран СНГ приходится только чуть более 2% «болашаковцев» – будущих лидеров страны. Остальные 8% выбрали страны Азии и Океании.

В долгосрочной перспективе инвестиции в науку и образование определяют будущее любой страны, и на вышеприведенном примере видны стратегические ориентиры, характерные для многих регионов, в том числе и для азиатских государств. Лучшие технологии следуют за лучшими учеными и инженерами, и это очевидно.

Давайте вспомним историю восточной цивилизации. Европейской эпохе Возрождения предшествовали несколько волн так называемых восточных ренессансов. Они происходили, когда Европа, после крушения Рима была погружена в так называемые «темные века». Возникшая в VII веке исламская цивилизация осуществила тогда глобальную задачу, формируя идентичную культуру, способствуя подъему искусства, науки и образования во многих частях Ближнего и Среднего Востока. Вершиной цивилизационного подъема стали халифатские институты государственности, поддержка науки и образования во времена Великих Сельджуков, Османов и Тимуридов.

Последний крестоносец, которому не доставалось трофеев при разграблении Багдада, унес с собой на всякий случай свитки с непонятыми текстами и сдал их за определенную сумму служителям католической церкви. Спустя много десятилетий, выяснилось, что это были труды Аль Хорезми, Аль Фараби, Ибн Сины, Аль Бируни и других восточных ученых-энциклопедистов. Совершая великие научные открытия, они одновременно тщательно систематизировали и комментировали произведения античных авторов, включая в том числе Платона, Аристотеля, Гиппократа и Галена.

Империя Сельджуков, расширившая в XI веке свои границы до Средиземного моря, сыграла ключевую роль в цивилизационном обновлении Европы. Исследования начального периода Западного Возрождения свидетельствуют, что труды Омара Хайяма, аль-Газали, Низам аль-Мюлька, Ибрагима аль-Джурджани, Махмуд Кашгарлы и многих других светил эпохи сельджуков заложили основу и для европейской науки и культуры.

Всемирную славу в научном мире завоевали медресе и обсерватория, созданные внуком великого Тимура Мирзо Улугбеком. В их стенах исчислялись расстояния до Луны и Солнца, создавался звездный атлас, разрабатывалась теория десятичных дробей, решались уравнения и получали свое развитие Начала Евклида.

Известный американский ученый Стивен Фредерик Старр так отмечает о роли вышеназванных ученых Востока: «Их усилия, как и достижения десятков их единомышленников из Центральной Азии помогли свершиться будущей научной революции – уже в Европе XVI-XVII веков». Как подчёркивает Старр в своей книге «Утраченное Просвещение: Золотой век Центральной Азии от арабского завоевания до времен Тамерлана»: «То была воистину эпоха Просвещения – несколько веков культурного расцвета, в течение которых Центральная Азия являлась интеллектуальным центром мира. Индия, Китай, Ближний Восток, Европа – все хвалились богатыми традициями в области научных открытий, но в течение четырех или пяти столетий около 1000-ного года, именно Центральная Азия, объединявшая все эти регионы, стала центром духовной жизни. Она была подобием моста между временами и странами, став связующим звеном между античностью и современным миром. В гораздо большей степени, чем осознают сегодняшние европейцы, китайцы, индийцы или жители Ближнего Востока, все они являются наследниками богатства, которое было накоплено во время невероятного культурного и интеллектуального подъема в Центральной Азии, пик которого пришелся на эпоху Ибн Сины и Бируни».

Если вернуться к нашим временам, то необходимо помнить, что в культурном и цивилизационном плане Восток неоднороден и также неравномерны периоды подъема и спада его регионов в различные исторические периоды. Вышеупомянутые слова уважаемого венгерского премьера Орбана больше касаются Китая, Индии или же Турции, а для остальной части Азии предстоит совершить немало шагов, догоняя достижения современности.

Об уровне технологического разрыва свидетельствуют ряд фактов. В частности, Японская корпорация «TOYOTA» производит по 20 автомобилей за одну минуту. То есть, за 60 секунд времени выпускается продукция стоимостью в среднем 500 тысяч долларов США. В Узбекистане ежегодно производится порядка до 250 тысяч автомобилей в год, или же, в среднем один автомобиль за две минуты. В итоге, производительность труда в японской компании в 40 раз превышает показатели в аналогичном, и пока единственном в Центральной Азии, высокотехнологичном кластере автоиндустрии.

Корейская компания Samsung за один рабочий день продает на мировом рынке более 1 миллиона смартфонов на общую сумму порядка 260 млн. долларов США. Если сравнить продукции традиционной экономики и высокотехнологичной индустрии, то на мировом рынке 1 кг хлопка-волокна приносит центральноазиатскому производителю 1 доллар США, а Южная Корея за 1 кг отштампованных «смартфонов» выручает более 1000 долларов США.

Необходимо при этом обратить внимание на то, что после второй мировой войны динамичное развитие, наряду с Западной Европой, получили такие азиатские страны как Япония и Южная Корея, которые развивались также под опекой США. В этой связи Генри Киссинджер в своей книге «Мировой порядок» вспоминает одно из выступлений президента США Гарри С.Трумэна. На вопрос о том, какими достижениями своего президентства Трумэн более всего гордится, он ответил: «Тем, что мы целиком и полностью разгромили наших врагов, а затем вернули их обратно в сообщества наций. Мне приятно думать, что только Америке удалось нечто подобное».

К слову скажем, что, китайский лидер Си Цзиньпин запомнил Киссинджера, скончавшегося в 29 ноября 2023 года, как «важного друга в отношениях Китая и США». Выражая соболезнования своему собеседнику Джо Байдену и семье Киссинджера, Си Цзиньпин заявил: «Китайский народ никогда не забывает своих старых друзей, и китайско-американские отношения всегда будут связаны с именем Генри Киссинджера».

Необходимо отметить, что экономический подъем Китая и его превращение в мировую державу являются во многом результатом дипломатических шагов, предпринятых во времена Киссинджера. В общей сложности, Киссинджер совершил, по меньшей мере 100 поездок в Китай. Последний раз 100-летний гений дипломатии посещал Пекин в июле 2023 года, то есть за несколько месяцев до своей кончины.

Углубление отношений между США и КНР в конце 1970-х и в начале 1980-х гг., привело к тому, что Китай обеспечивал для западных инвестиций благоприятную атмосферу, а американский капитал, следовательно, хлынул в Китай. В результате, КНР превращался в «мировую фабрику», чья экономика зависела от экспорта и внешних рынков, в первую очередь, от американского. В свою очередь, рынок США стал очень зависимым от импорта более дешёвых китайских товаров. Экономики стран стали настолько взаимозависимы, что эти две экономики стали называть единой экономикой.

В США рассчитывали на то, что переход к рыночной экономике в КНР, экономический рост и благополучие граждан Китая приведёт к политическим изменениям в стране. Это означало, что Китай постепенно станет «демократической страной» в западном понимании, вливаясь в «либеральный миропорядок», где США играли роль лидера. Но, Китай пошел по своему пути, намереваясь создать свой, «синоцентричный» мир. Это проявилось в предложении таких мегапроектов как «Один пояс – один Путь», «сообщество единой судьбы человечества», «создания к столетию КНР великого, сильного, модернизированного государства» и др. Китай постепенно расширял своё экономическое и политическое влияние на международной арене, при этом создавая некоторый дискомфорт для самих США. Пекин также стал укреплять свою военную мощь, добившись в этом направлении колоссальных преимуществ. Важным фактором в отношениях между США и Китаем стала проблема инноваций и технологий. Китай за последнее десятилетие добился выдающихся результатов в этой сфере, что вызвало опасения того, что Китай завоюет лидерство у США.

Это привело к нарастанию конфронтации между Вашингтоном и Пекином, которая охватывала не только экономическую сферу, а расширялась и на другие сферы взаимодействия. В итоге, США при Трампе приняли Стратегию национальной безопасности, где Китай поставили на первом месте в качестве главных угроз безопасности и интересам США.

Несмотря на сегодняшние проблемы, такие как усиление конкуренции, торговые войны и проблемы безопасности, которые усиливают неопределенность будущих отношений между двумя великими державами, партнерство в области науки и образования не испытывает особых изменений.

В частности, Китай был и остается главным источником иностранных студентов, обучающихся в американских вузах. В 2023 году в США выучилось почти 300 тысяч китайцев (большинство – в сфере инженерии, математики или медицины), что составляет около одну треть иностранных студентов.

В начале XXI века китайские студенты составляли около 10% всех иностранных студентов, зачисленных в американские вузы. Сегодня эта цифра превышает 30%. Китайские студенты составляют большую часть всех иностранных студентов в таких странах как США, Англия, Канада, Франция, Япония, Южная Корея и Австралия.

К слову скажем, что, в свое время не без западных инвестиций получили свое развитие так называемые «азиатские тигры» 80-х годов прошлого века, среди которых особое место занимают Сингапур, Таиланд и Малайзия. Руководство этих стран также в первую очередь озаботились подготовкой специалистов в высокотехнологических отраслях.

Так что, при разборе возможных геополитических последствий во взаимоотношениях Востока и Запада, необходимо отделять «котлеты от мух» (“to separate good from bad”).

В завершение, хотел бы привести классическую китайскую загадку, которую задал мне ветеран дипломатии: «Я могу следовать за тобой тысячи вёрст и не потеряться. Я не боюсь мороза и огня, не ем, не пью, но я исчезаю, когда солнце садится на западе. Кто я?». (Ответ: ьнет яовТ).

Сапар Комекович заметил мои затруднения разгадать загадку и ответил: «Не надо бояться своей тени». Это означает, что и на Востоке, и на Западе необходимо перенять самое лучшее и полезное, тогда и сам не заметишь, как окажешься в светлом будущем – без тени изживших себя стереотипов. ///nCa, 25 января 2024 г.