ИСТИНА ДЛЯ ДИПЛОМАТА: ВЗГЛЯД С ВОСТОКА – 2

Д-р Бегенч Караев

Спросил халиф: «Так ты и есть Лейла, что Кайса бедного с ума свела?

Но я в тебе красы не нахожу, как ни гляжу, с ума я не схожу!»

И прошептали губы девы юной: «Чтоб зреть красу, ты должен быть

Маджнуном,

И свет его нести в своих глазах, и верным мне в обоих быть мирах…

…И все же Истина к тому, кто верит, стучит, как путник в запертые

двери.

А если ты в душе своей таишь лишь мысли, где убыток, где барыш,

… Там всякий проигрывает неизменно, кто связан с тем, что призрачно

и тленно.

Абдуррахман ибн Халдун

Часть 2. Истина в диалоге

Прошедший 2023-й год, объявленный ООН как «Международный год диалога как гарантии мира», еще раз на практике продемонстрировал необходимость безотлагательно собраться за переговорным столом лидеров мировых держав – для принятия действенных мер по приостановлению эскалации противостояния на глобальном уровне.

Как известно, девиз года был определен согласно резолюции Генассамблеи ООН от 6 декабря 2022 года, принятой в результате единогласной поддержки инициативы Туркменистана под названием «Диалог – гарантия мира». Политико-философская суть такого Диалога была сформирована Национальным Лидером туркменского Народа Гурбангулы Бердымухамедовым во время его выступления с трибуны Международного Форума мира и доверия в декабре 2021 года в Ашхабаде.

В течение года по всему миру состоялись мероприятия, с принятием соответствующих документов, в поддержку политико-дипломатического диалога. Как одно из заключительных форумов можно охарактеризовать конференцию «Диалог – гарантия мира», состоявшегося 11 декабря 2023 года в Ашхабаде. В пресс-релизе международного форума были констатированы достигнутые успехи в деле реализации инициативы Туркменистана на различных международных площадках, и в первую очередь, в ООН. Как было подчеркнуто в данном документе: «инициатива стала результатом тщательного и объективного анализа текущей международной обстановки, характера и тенденцией в межгосударственных отношениях. Наряду с этим она выступает в качестве призыва ко всем государствам осознать свою ответственность за судьбы мира, остановить растущее нагнетание эскалации и нетерпимости, трезво проанализировать современную ситуацию в мире, переосмыслить ее с исторической и перспективной точек зрения».

Также отмечалось, что «диалог, выступающий в качестве гарантии мира на планете, это – живой, творческий процесс, который призван охватывать значительный спектр деятельности. В этом контексте обозначена целесообразность расширить проецирование этой формулы на решение универсальных задач в таких сферах, как изменение окружающей среды, проблемы беженцев, обеспечение продовольственной безопасности, ряд других важных тем гуманитарной проблематики. Вместе с тем было предложено совместно с партнерами из заинтересованных государств, международных специализированных организаций подумать над формированием программных действий в указанных направлениях на среднесрочную перспективу».

Данный тезис еще раз подчеркивает о необходимости подходить к проблемам международного диалога с учетом глобальной взаимосвязанности человечества, неделимости и целостности безопасности.

Учитывая всю серьезность складывающейся ситуации во всей системе современных международных отношений, Туркменистан предложил приступить к разработке Стратегии всеобщей безопасности, как одно из основополагающих документов ООН. Политико-дипломатическую основу данной Стратегии составляет укрепление взаимопонимания и сотрудничества сторон, выработка конструктивных решений путем диалога, при этом сохраняя атмосферу взаимного уважения и доверия.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в своем выступлении на V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии 16 сентября 2023 в Душанбе заявил, что: «Безусловно, ставя перед собой конкретные цели, мы исходим из того, что ключевым условием их достижения являются прочный и долгосрочный мир, безопасность и стабильность в нашем регионе, основанные на взаимном уважении, учёте интересов, следовании признанным нормам международного права и Устава Организации Объединённых Наций». В данном контексте было обращено внимание на особую значимость Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 28 июля 2022 года, провозглашающей Центральную Азию Зоной мира, доверия и сотрудничества. Как подчеркнул Президент Туркменистана: «Мы рассматриваем принятие этого документа как важный шаг по пути укрепления в нашем регионе атмосферы взаимопонимания и сотрудничества, превращения Центральной Азии в пространство прочного мира и безопасности для решения экономических, экологических, гуманитарных задач и выполнения Целей устойчивого развития».

В развитие реализации вышеназванного документа Генеральной Ассамблеи ООН, глава Туркменистана предложил создание под эгидой ООН Диалога по безопасности и сотрудничеству в Центральной Азии. Его цель – выработка подходов и решений, направленных на сближение и синхронизацию усилий стран Центральной Азии в деле обеспечения устойчивого, бесконфликтного развития нашего региона.

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в своем выступлении на церемонии его награждения Почётным Знаком глав государств Центральной Азии особо подчеркнул: «Наши страны обладают обширными природными ресурсами, крепким промышленным и технологическим потенциалом, что подразумевает развитие и укрепление сотрудничества. Их объединение, создание рентабельных производственных линий партнёрства, коридоров интеграции и кооперации являются актуальной темой, ведь Центральная Азия – это одна из колыбелей мировой цивилизации, расположенная на перекрёстке Великого Шёлкового пути. Мы проводим политику «открытых дверей», основанную на принципах миролюбия, добрососедства и плодотворного сотрудничества в региональном и глобальном измерении».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на душанбинском саммите призвал участников встречи выступать с общих или максимально схожих позиций, чтобы показать мировому сообществу солидарность и единство. «В условиях стремительно меняющегося миропорядка важное значение приобретает совершенствование существующих механизмов взаимодействия наших стран в сфере безопасности», заявил глава Казахстана. Для выработки конкретных превентивных мер Президент Казахстана также предложил в 2024 году провести в Казахстане Диалог по безопасности и сотрудничеству в Центральной Азии на уровне секретарей советов безопасности.

Главы государств Центральной Азии подчеркивают рост темпов консолидации совместных усилий по всем аспектам региональных отношений. В частности, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил о том, что проведение уже пятой Консультативной встречи и выдвинутые инициативы «демонстрируют наше стремление укреплять отношения доверия, добрососедства и партнёрства, наращивать практическое взаимодействие». Как подчеркнул глава Узбекистана: «Самое главное – в Центральной Азии укрепляются стабильность и единство».

Для более полного понимания сути инициативы туркменского государства по выработке Стратегии всеобщей безопасности, необходимо проанализировать потенциал и перспективы ее реализации с учетом всего спектра противостояния между великими державами – постоянными членами Совбеза ООН.

Парадоксальность нынешней ситуации в том, что складывающаяся картина общения на уровне Совбеза ООН, мягко говоря, несколько отличается от того, что называется «конструктивным диалогом». Дело в том, что пока относительно молодые, но сообща ищущие решение острых проблем современности государства Центральной Азии предлагают фундаментальный разговор о мире и безопасности, противоречия между некоторыми великими державами-основателями ООН приближаются к пиковому состоянию. Казалось бы, они то и в первую очередь должны принимать все необходимые меры, в том числе и превентивного характера, чтобы не допустить нагнетания напряженности в системе международных отношений.

Необходимо обратить внимание на тот факт, что по мере усложнения ситуации на международной арене, страны Центральной Азии показывают потенциал целеустремленного диалога, который формирует консолидированную основу совместных действий. О росте значимости Центральной Азии свидетельствует и учреждение около полутора десятков форматов сотрудничества по формуле «ЦА5+». За последние несколько лет государствами региона инициировано принятие более десятка резолюций Организации Объединённых Наций по важным аспектам регионального и широкого международного развития.

Кроме того, энергичная «пятерка» слаженно выступает с трибун высоких форумов, прежде всего на уровне Генеральной Ассамблеи ООН. В частности, касательно усиления геоэкономического фактора, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в своем выступлении на 78-й сессии ГА ООН особое внимание уделил на тот факт, что «взаимная торговля между странами региона выросла в два с половиной раза, а количество совместных предприятий увеличилось в пять раз. Регион становится центром экономического развития, транспортно-коммуникационным мостом, соединяющим Восток и Запад, Север и Юг».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с трибуны ООН также подчеркнул актуальность диалога, когда человечество сталкивается с невиданными прежде колоссальными сдвигами и вступает в очередной период геополитического противостояния. «Диалог – это единственный способ создать благоприятную среду, позволяющую достичь согласия по новым принципам и нормам, – отметил Президент Казахстана, – Несмотря на все предпринимаемые усилия, конфликты продолжаются во многих регионах мира. Мы призываем все стороны искать дипломатическое решение конфликтов на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права»

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подчеркивает о влиянии проблем глобальной геополитики на различные регионы мира, в том числе и на Центральную Азию. В частности, С.Жапаров заявил, что: «Сегодня мир находится на переломном этапе. Все мы являемся свидетелями и ощущаем воочию негативные изменения мирового порядка, усиливающуюся геостратегическую конкуренцию между крупными державами и их блоками. Геополитическое напряжение ведет к тому, что мир движется к фрагментации на региональные и субрегиональные финансовые и экономические блоки и системы».

В этих непростых условиях С.Жапаров обратил внимание на усиление роли и значения центральноазиатского региона, подчеркивая: «Я вижу наш регион в качестве геополитического посредника, через который осуществляется взаимодействие и сотрудничество членов международного сообщества». Говоря об этом, кыргызский лидер выдал целый каскад вполне логичных вопросов: «Разве 78 лет назад, когда Организация Объединенных Наций только-только начала свою деятельность после самой кровопролитной и разрушительной войны в истории человечества, международные условия были легче, чем сейчас в наши дни? Разве тогда противоречия между странами, в особенности, политические и идеологические, были менее острыми, чем в наше время? Что мешает государствам-членам услышать друг друга и попытаться преодолеть разногласия, наладить диалог?»

Такая постановка вопросов выглядит вполне логичным, если учесть, что ООН была создана в 1945 году государствами-победителями во Второй мировой войне, как уникальная организация с универсальным мандатом для сохранения глобального мира и безопасности.

При всей очевидности нарастания системного противостояния между разными полюсами международных отношений, стоит обратить внимание на то, что, в конечном счете, все упрется не на тупик, а на переговоры. Это является аксиоматической константой. Все дело в том, когда и при каких условиях состоится будущий диалог.

Сегодня все крупные акторы осознают, что силовое разрешение существующих противоречий в современных условиях глобальной взаимозависимости невозможна. Ни США, ни Россия, ни Китай или же Европа не пойдут на прямое военное столкновение между собой. Примеры Афганистана или же Ливии показали, что стратегия Давида способна парализовать Голиафа, под которым мы можем понять единственно оставшегося сегодня в мире крупнейшего военно-политического альянса.

Вспомним историю. Пока Рим воевал с Парфией, будущие победители античной империи жили фактически первобытной родо-племенной жизнью в степях Азии и в дебрях европейских лесов. Последний гвоздь в гроб крупнейшего средневекового государства Газневидов 25 мая 1040 года был забит кочевой армией сельджуков в битве при Данданакане, что было под Мервом. С этой даты исчисляется начало масштабных сельджукских завоеваний в Передней Азии.

Вспомним, что крушение великого Хорезма произошло прежде всего из-за близорукости его высокомерного правителя, который не воспринимал всерьез надвигающуюся монгольскую орду, или как писал историк Джузджани: «людей войлочных шатров». Спустя более чем два века после монголов, подобную ошибку совершил император Византии, привыкший по традиции обзывать потомков Османа «пастухами баранов». Это привело к тому, что в 1453 году тысячелетняя империя Восточного Рима рухнула, фактически не оказав достойного сопротивления армии юного, но умелого и прозорливого султана Мехмеда II Фатиха.

С точки зрения исторической логики, нынешний век не является исключением. Но, как принято говорить, история ничему не учит, но она мстит тому, кто ее забывает.

В случае скатывания к пока гипотетическому глобальному столкновению, результатом для всех участников станет «нулевая сумма», но в выигрыше окажутся «темные силы» в лице международного терроризма, организованной преступности и т.д. Это понятно всем.

Всем известно также высказывание середины XVIII века, приписываемое английскому лорду Генри Пальмерстону: «У нас нет ни вечных союзников, ни постоянных врагов, но постоянны и вечны наши интересы, и защищать их — наш долг». Спустя век она была повторена Черчиллем словами: «У нас нет друзей и врагов, есть только интересы». Но при всем этом, параллельно входила в политический обиход и фраза «Ничего личного, только бизнес», которая была произнесена одним из главарей мафии «Коза ностра».

Стоит еще вспомнить и другую-античную фразу, которая спустя века, с появлением пушек, стала перефразированной поговоркой. Марк Туллий Цицерон в 52 до н. э. произнес слова: «Inter anna silent Musae» – Когда гремит оружие, законы молчат.

В контексте вышеприведенных примеров, необходимо учесть, что когда следуют принципу «… только бизнес», так называемые «законы» могут заговорить языком «понятий». В этом случае вполне возможно, что на ходу окажется знаменитая фраза XX века «Будьте моим другом. Прошу», смысл которого ярко и доходчиво описал Марио Пьюзо в своем известном произведении. Что значить «быть другом» согласно Марио на международной арене, мы сможем рассуждать в одном из будущих публикаций.

Хочется надеется, что человечество все-таки будет сохранено благодаря не «понятиям», а соблюдению принципов права, в нашем случае – международного права, а не «права силы». Как правило, истинное право также рождается в диалоге.

К этому и призывают лидеры сегодняшней Центральной Азии, которые совместно продвигают идеи диалога во имя мира.

Доктор Бегенч Караев занимается проблемами философии права и политики. Он является автором ряда учебников и монографий, в том числе “Политический анализ и стратегическое планирование”, “Политический анализ: проблемы теории и методологии: (опыт изучения современного центральноазиатского общества)” и “Традиционное и современное в политической жизни центральноазиатского общества (опыт политического анализ)”.

///nCa, 21 января 2024 г.