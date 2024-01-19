Образование за рубежом по стипендиями «Türkiye Bursları»

Türkiye Bursları ̶ это государственная стипендиальная программа высшего образования, учрежденная Турецкой Республикой для иностранных студентов. Основной целью программы Türkiye Bursları является предоставление равных возможностей успешным студентам со всего мира для получения стипендиального университетского образования в Турции по международным стандартам. Кроме того, программа направлена на укрепление взаимного сотрудничества между Турцией и другими странами и внесение вклада в региональное и глобальное развитие во многих областях, таких как наука, искусство, экономика, литература, технологии и архитектура.

В 2012 году программы стипендий для получения высшего образования, предоставляемые Турцией обновлены и перезапущены под маркой «Türkiye Bursları» а их деятельность стала осуществляться под координацией Президиума по делам турок за рубежом и связанных с ними сообществ (YTB).

С целью расширения и развития социальных, культурных, политических и экономических связей между странами, Türkiye Bursları стремится предоставить иностранным студентам возможность получить образование и стипендию в самых престижных университетах Турции.

Ежегодно тысячи иностранных студентов из более чем 160 стран подают заявки на получение Türkiye Bursları. Программа Türkiye Bursları ежегодно предоставляет стипендии примерно 5000 иностранным студентам. Около 15 000 студентов, получивших стипендии в рамках программы, в настоящее время продолжают свое образование.

САМАЯ ОБШИРНАЯ СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА В МИРЕ

Türkiye Bursları считаются одной из самых обширных стипендиальных программ в мире, включающей ежемесячные стипендии, оплату обучения в университете, медицинскую страховку, проживание, курсы турецкого языка, авиабилеты и бесплатные академические и культурные программы. Это стипендиальная программа, которая не только обеспечивает финансовую поддержку, но и обеспечивает зачисление студентов в университеты по предполагаемой программе поступления. Этой особенностью она отличается от других стипендиальных программ в мире.

Помимо университетского образования, он направлен на то, чтобы предоставить студентам преимущества социальных, культурных и академических внеклассных программ и мероприятий, пока они находятся в Турции.

Цель программы Türkiye Bursları – предоставить стипендии успешным и квалифицированным студентам на всех уровнях и во всех областях образования, от медицинских наук до инженерии, от гуманитарных до социальных наук.

Тесное общение с иностранными студентами поддерживается не только во время их обучения, но и после его окончания.

Наши выпускники, получившие высшее образование в Турции, являются добровольными послами, которые наводят мосты дружбы между нашей страной и своими родными странами. Поэтому для поддержания связей с нашими выпускниками была создана всемирная сеть выпускников Турции. Благодаря ассоциациям выпускников в 30 странах мира ежегодно организуются встречи выпускников.

ЗАЯВКИ

Заявки подаются бесплатно в режиме онлайн в период с 10 января по 20 февраля каждого года на веб-странице Türkiye Bursları.///nCa, 19 января 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)