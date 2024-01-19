Флагманский нефтеперерабатывающий завод Туркменистана экспортировал 1,3 млн.тонн нефтепродуктов в 2023 году

Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов Государственного концерна «Туркменнебит» экспортировал на внешние рынки в 2023 году 1,3 млн.тонн готовых нефтепродуктов, сообщает нефтегазовый комплекс Туркменистана.

В прошлом году ТКНПЗ переработал более 4,5 млн.тысяч тонн сырой нефти. Общий объем отгруженных потребителям готовых нефтепродуктов составил около 4 миллионов 53 тысяч 846 тонн. Из них внутренним потребителям было отправлено 2 миллиона 760 тысяч тонн готовой продукции, остальной объем – экспортирован.

Продукция ТНКПЗ доставляет на внешние рынки по морю и железным дорогам в разные страны мира, в том числе Грузию, Мальту, Азербайджан, Афганистан, Узбекистан, Таджикистан.

Из поступающего на комплекс по трубопроводам и морским путям нефтяного сырья производятся различные марки автомобильного бензина, авиационный и технический керосин, дизельное топливо, мазут, моторные масла, полипропилен, печное топливо, кокс, сжиженный газ, строительный и дорожный битум и многие другие виды нефтяной и нефтехимической продукции.

Предприятие «Кенар» по хранению и отгрузке нефтепродуктов

В бесперебойном и качественном выполнении работ по реализации и поставке готовой продукции как внутренним, так и внешним потребителям, большую роль играет предприятие «Кенар» по хранению и отгрузке нефтепродуктов Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов.

В настоящее время предприятие принимает танкеры грузоподъемностью пять тысяч тонн. Годовая мощность предприятия составляет 3 миллиона 850 тысяч тонн сырых нефтепродуктов.

В ближайшее время здесь также планируется построить новый причал.

Предприятие оснащено автоматизированной железнодорожной сливо-наливной эстакадой.

С помощью автоматизации технологического процесса налив железнодорожных цистерн осуществляется строго в назначенном объеме, соответственно устранена проблема перелива нефтепродуктов.

На эстакаде предусмотрены все условия для предотвращения потери более 300 тонн бензина в год, а также загрязнения окружающей среды за счет сбора паров, образующихся при разливе продукта в цистерны.

Кроме того, предприятие «Кенар» занимается транзит нефтепродуктов, которые прибывают танкерами по морю, а затем загружаются в железнодорожные цистерны и отправляются транзитом в страны назначения.

Помимо действующих двух пунктов отгрузки готовых нефтепродуктов на суда, ведутся строительные работы еще одной точки современного дока. ///nCa, 19 января 2024 г. (Фото – газета “Nebit-Gaz”)