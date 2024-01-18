Туркменские и иранские делегации провели встречу на посту Артык

16 января 2024 года представители пограничных ведомств Туркменистана и Ирана провели встречу на таможенном посту «Артык» Ахалской велаятской таможни, сообщает Государственная Таможенная Служба Туркменистана.

От туркменской стороны делегацию возглавлял начальник отдела таможенного контроля Государственной таможенной службы Туркменистана А.Ниязов, иранскую делегацию возглавил начальник таможенного поста «Лотфабад» Корбан Карими.

На встрече стороны рассмотрели следующие вопросы:

перспективы развития грузовых автомобильных перевозок через таможенные посты Артык-Лотфабад;

Увеличение времени работы таможенного поста Артык-Лотфабад;

Упрощение выдачи виз для водителей грузовых автомобилей;

Сокращение времени ожидания за счет ускоренной проверки грузов;

Ремонт иранской части дороги, пролегающей между таможенными постами.

По всем обсуждаемым вопросам были достигнуты взаимопонимание и готовность продолжить дальнейшее взаимодействие.

В состав туркменской делегации вошли представители таможенной, миграционной, пограничной служб, Агентств «Туркменавтоулаглары» (Туркменавтотранс) и «Туркмендемиреллары» (Туркменские железные дороги), а также директор государственного предприятия «Туркменулаггозегчилик» (Туркмен транс инспекция).

Кроме того, во встрече приняли участие Генеральный консул Туркменистана в Иране (город Мешхед), а также представитель МИД Туркменистана в Ахалском велаяте. ///nCa, 18 января 2024 года