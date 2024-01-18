Маргаритис Схинас – Европа имеет долгосрочные обязательства перед Центральной Азией

Вице-президент Европейской комиссии завершает свой визит в Центральную Азию последней остановкой в Туркменистане

Маргритис Схинас, вице-президент Европейской комиссии (ЕК), завершил свое турне по пяти странам Центральной Азии с последней остановкой в Туркменистане 17 января 2023 года.

В Туркменистане он провел несколько встреч, в том числе с Президентом Сердаром Бердымухамедовым и министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

Пресс-конференция Маргаритиса Схинаса

Он выступил на пресс-конференции, завершающей его турне по региону.

Ниже приводим слегка сокращенную стенограмму его беседы со СМИ:

Я только что сделал вывод о том, что было сделано впервые в истории – член Европейской комиссии посетил все пять стран Центральной Азии за один раз.

От имени ЕС мы участвуем так активно, потому что, если вы попросите меня показать место в мире, где происходят позитивные изменения, это, несомненно, Центральная Азия.

И для нас в ЕС это действительно важно. Это очень важно, особенно в нынешние времена геополитической турбулентности, когда мир вокруг нас становится все более нестабильным, все более небезопасным.

Для нас важно, что в этой части мира есть способность и дух позитивных перемен.

И я не с пустыми руками. Я прихожу не только со словами. Я приехал, чтобы выдвинуть значимую программу инвестиций, роста в области связуемости.

Для этого у нас есть новый инструмент – Global Gateway. Речь идет не о том, что Европа подпишет чек. Речь идет о привлечении инвестиций, привлечении международных финансовых институтов, частных инвесторов и создании рабочих мест.

Центральная Азия идеально подходит для эффективного использования инициативы Global Gateway, поскольку это естественный мост, соединяющий Восток с Западом.

Итак, во время моих встреч с политическими лидерами на самом высоком уровне пяти правительств Центральной Азии я был рад ощутить особый интерес, скорее энтузиазм, к этой новой схеме подключения.

И через две недели, 29 и 30 января 2024 года, именно для того, чтобы воплотить эту идею в осязаемые, формирующиеся реалии, состоится крупный инвестиционный форум.

Я рад, что все пять стран региона будут представлены на инвестиционном форуме на политическом уровне.

Мы также пригласили наш банк, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), международные финансовые институты, такие как ЕБРР, и, что наиболее важно, частных инвесторов и инвестиционные фонды.

Итак, это происходит. Вот почему я хотел приехать сюда за несколько дней до инвестиционного форума, чтобы заверить правительства в том, что мы настроены серьезно.

Заключительный момент, а затем я с удовольствием отвечу на вопросы.

Наш подход к Центральной Азии не разовый; это не “прикоснись и уходи”. Мы намерены действовать в средне- и долгосрочной перспективе. Мы здесь, чтобы остаться – партнеры в построении лучшего мира в геополитике, а также в качестве катализатора экономических реформ, развития инфраструктуры, сотрудничества в области сырья и защиты водных и природных ресурсов.

Мы строим долгосрочные отношения.

Отвечая на вопрос nCa об основных итогах регионального визита, вице-президент ЕК сказал: «Я очень воодушевлен тем фактом, что мои собеседники на самом высоком политическом уровне четко понимают позитивный интерес ЕС к региону.

Они очень хотят работать с нами над этой программой связуемости и над экономическим сотрудничеством и инвестициями в целом.

И из моих дискуссий и контактов здесь у меня также сложилось ощущение, что все мои собеседники понимают ЕС как силу добра.

Далее было задано несколько вопросов представителями Reuters, AP, Orient и и газеты «Нейтральный Туркменистан» о Транскаспийском трубопроводе, его перспективах и вариантах.

В целях связного повествования мы объединили ответы Схинаса:

Энергетические сети, трубопроводы, не определяются политиками. Должен быть стратегический интерес, но должен быть и рыночный (коммерческий) интерес.

Итак, я приехал не для обсуждения отдельных проектов. Я приехал, чтобы представить архитектуру Global Gateway, в рамках которой могут быть реализованы инвестиции и отдельные проекты подключения.

И очевидно, что существует огромный потенциал для проектов взаимосвязанности между Центральной Азией и Европейским Союзом.

Но мы надеемся, что создадим условия, в рамках которых можно будет заручиться политической поддержкой и привлечь инвестиции.

Это не произойдет в вакууме, в лабораторных условиях.

И очевидно, что с Туркменистаном – страной-производителем и экспортером газа – мы находимся в контакте и обсуждаем эти вопросы.

В ЕС мы создаем то, что мы называем энергетической устойчивостью. Итак, мы хотим убедиться, что у нас есть необходимая энергия из доступных нам источников. Но в то же время, как вы, конечно, знаете, ЕС подает пример в экологизации энергетического баланса в соответствии с требованиями изменения климата.

[Здесь кратко выступила посол Беата Пенкса, глава представительства ЕС в Туркменистане. Она отметила, что ЕС обсуждает с Туркменистаном все варианты. «Мы находимся в контакте», – заявил она. — Несколько ее слов не разборчивы на нашей аудиозаписи. Прим. ред.]

[Возвращаясь к беседе с Маргаритисом Схинасом]

Позвольте мне повторить по-другому то, что я вам сказал. Трубопроводы строят не уполномоченные. Но очевидно, что мы создаем систему, в рамках которой принятие инвестиционных решений будет облегчено. И, конечно же, мы постоянно ведем переговоры с такими странами-производителями газа, как Туркменистан, чтобы понять, как мы можем развивать наше сотрудничество.

С Global Gateway мы создаем экосистему для инвестиций в проекты транспортного сообщения, которые соответствуют логике Транскаспия.

Мы не создаем систему проектов подключения третьей и второй категорий. Все, что обслуживает транскаспийское измерение Восток-Запад в области подключения, имеет право на участие.

Очевидно, что помимо наших финансовых средств будут также капиталовложения частных инвесторов. Инвесторы явно пойдут на проекты, которые являются более зрелыми, чем другие.

Итак, на инвестиционном форуме в Брюсселе нашим приоритетом было бы собрать всех вместе для обсуждения этих вопросов, касающихся проектов транспортного сообщения.

Отвечая на вопрос Orient об итогах встречи с президентом Туркменистана, Схинас сказал, что его беседа с президентом была посвящена той же повестке дня, которую он обсуждает на пресс-конференции.

Схинас отметил: «Я нашел президента очень информированным о нашей роли и намерениях, и я был рад услышать, что он полностью привержен логике Global Gateway.

У нас уже были две региональные инициативы Global Gateway в регионе, одна из которых касалась цифровой связи, а другая – водных и природных ресурсов.

Я также проинформировал президента о роли, которую Европейский инвестиционный банк – наш инвестиционный банк – может сыграть в содействии заключению странового рамочного соглашения с Туркменистаном, которое откроет двери для дальнейших инвестиций».

Агентство CentralAsiaNews спросило о том, затрагивался ли вопрос молодежи, на что вице-президент ЕК сказал, что в центре внимания дискуссий были возможности связуемости, «но мы не забыли упомянуть антропоцентрическую часть, сотрудничество ЕС-ЦА. Я специально обсудил это с министром иностранных дел. Я принял его приглашение изучить дополнительную, расширенную главу программы Erasmus Plus для Туркменистана», сказал Схинас.

С Центральной Азией и Туркменистаном, в частности, имеются также две другие области сотрудничества – сотрудничество женщин ЕС-ЦА и привлечение ректоров университетов из ЦА и Европы для расширения сотрудничества в области образования. Итак, не только шоссе, мосты, порты и инфраструктура, но и люди», – сообщил вице-президент ЕК.

Пресс-релиз Представительства ЕС в Туркменистане

Визит делегации Евросоюза во главе с вице-президентом Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом

17 января 2024 года делегация Европейского Союза во главе с вице-президентом Европейской комиссии Маргаритисом Схинасем официально посетила Туркменистан в рамках своего турне по Центральной Азии, которое продлится с 15 по 17 января.

Визит предшествует «Форуму инвесторов Европа – Центральная Азия», целью которого является укрепление связей путем развития транспортных маршрутов внутри Центральной Азии и Европейского Союза. Это также свидетельствует о растущем партнерстве между ЕС и регионом.

В ходе визита вице-президент Маргаритис Схинас встретился с Президентом Туркменистана Е.П. г-ном Сердаром Бердымухамедовым и заместителем Председателя Кабинета Министров, Министром иностранных дел Туркменистана Е.П. г-ном Рашидом Мередовым.

На встрече с Президентом и Министром иностранных дел были обсуждены такие ключевые вопросы, как сотрудничество в формате ЕС-Центральная Азия, вовлечение стран Центральной Азии в инициативу «Глобальные ворота ЕС», а также участие Туркменистана в предстоящем мероприятии, а именно в «Форуме инвесторов Европа – Центральная Азия».

Обсуждая партнерство ЕС-Туркменистан, вице-президент М. Схинас приветствовал усилия Туркменистана в процессе вступления во Всемирную торговую организацию и его стремление стать членом многосторонней торговой системы. Он поздравил Туркменистан с присоединением к Глобальному обязательству по метану на COP28 в Дубае. Кроме того, вице-президент М. Схинас подчеркнул приверженность ЕС правам человека как основополагающему принципу и высоко оценил участие Туркменистана в Ежегодном диалоге по правам человека. Обе стороны подчеркнули необходимость соблюдения международного права и Устава ООН, а также необходимость воздерживаться от применения силы в двусторонних и международных отношениях.

По итогам визита, во время брифинга для прессы вице-президент Маргаритис Схинас заявил: «Я горжусь тем, что являюсь первым Комиссаром, посетившим Туркменистан с момента создания Европейской комиссии пять лет назад. Туркменистан является важным партнером ЕС в Центральной Азии. Мой визит стал возможностью обсудить «Глобальные ворота», основную инвестиционную стратегию ЕС, с партнерами по всему миру. «Глобальные ворота» призваны инвестировать в наши взаимные интересы и идеально подходят для Центральной Азии, поскольку регион уже является мировыми воротами между Востоком и Западом. И визит послужил поводом придать новый импульс отношениям ЕС-Туркменистан по всем направлениям».

Что такое Global Gateway?

Global Gateway – это вклад ЕС в сокращение глобального инвестиционного разрыва во всем мире. Это соответствует обязательству лидеров G7 с июня 2021 года запустить основанное на ценностях, высоких стандартах и прозрачности инфраструктурное партнерство для удовлетворения потребностей глобального развития инфраструктуры. Global Gateway также полностью соответствует Повестке дня ООН на период до 2030 года и целям в области устойчивого развития, а также Парижскому соглашению.

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway_en#:~:text=The%20Global%20Gateway%20is%20the,meet%20global%20infrastructure%20development%20needs

https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies/global-gateway/global-gateway-overview_en

В период с 2021 по 2027 год Team Europe мобилизует до 300 миллиардов евро инвестиций на устойчивые и высококачественные проекты, принимая во внимание потребности стран-партнеров и обеспечивая долгосрочные выгоды для местных сообществ. Это позволит партнерам ЕС развивать свои общества и экономики, а также создаст возможности для частного сектора государств-членов ЕС инвестировать и оставаться конкурентоспособными, обеспечивая при этом высочайшие экологические и трудовые стандарты, а также рациональное управление финансами. /// nCa, 18 января 2024 г.