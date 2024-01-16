Туркменистан – ООН: сотрудничество в сфере охраны глобального климата – комментарий TDH

Заявление национальной позиции по вопросам изменения климата и экологической безопасности, сделанное Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым на 28-й Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединённых Наций об изменении климата (COP-28) в Дубае 1–2 декабря 2023 года, опубликовано и распространено на шести официальных языках ООН в качестве официального документа 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Заявление опубликовано по пунктам повестки дня нынешней сессии Генассамблеи «Охрана глобального климата в интересах нынешнего и будущих поколений человечества» и «Зона мира, доверия и сотрудничества Центральной Азии».

В документе, в частности, заявляется о присоединении Туркменистана к Глобальному метановому обязательству и о создании совместно с ЮНЕП правовой базы для открытия в Туркменистане Регионального центра ООН по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии.

В данной связи напомним, что, выступая на 28-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что Туркменистан рассматривает участие в этой Конференции как этапное событие в продвижении своей международной стратегии по проблематике изменения климата. Определяющим в ней является обеспечение преемственности и последовательности в претворении в жизнь инициатив, выдвинутых нашей страной, начиная с Конференции ООН по устойчивому развитию РИО+20, последующих крупных форумов, и сегодняшних усилий Туркменистана.

Принятая в 2012 году Национальная стратегия по изменению климата – отправная точка на пути полноценной вовлечённости нашего государства в глобальную климатическую повестку.

Следующим логическим шагом стало присоединение Туркменистана к Парижскому соглашению по климату. В 2019 году в этой связи была утверждена новая редакция Национальной стратегии по изменению климата. Документ носит инклюзивный характер и включает расширенный список мероприятий по адаптации практически всех ключевых отраслей экономики и социальной сферы к новым требованиям. Особое внимание уделяется топливно-энергетическому комплексу, где выполняется большая работа по сокращению выбросов путём увеличения объёмов утилизации попутного нефтяного газа и снижения потерь природного газа при его транспортировке, сказал Президент Сердар Бердымухамедов.

Как ответственное государство Туркменистан осознаёт необходимость продолжения целенаправленной работы на международном и национальном уровне, призванной обеспечить дальнейший прогресс в борьбе с изменением климата и его последствиями. Здесь одним из важнейших аспектов является вклад нашей страны в международные усилия по сокращению выбросов метана.

Как отметил Президент Туркменистана, на 26-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата в Глазго Туркменистан заявил о поддержке новой инициативы по Глобальному метановому обязательству и выразил заинтересованность в детальном изучении документа и участии в его реализации.

С учётом рекомендаций Рамочной конвенции ООН по изменению климата и при активной поддержке Программы Развития ООН, наша страна подготовила и в мае 2022 года утвердила Определяемый на национальном уровне вклад (NDC) Туркменистана по Парижскому соглашению по климату. Этот стратегический документ предусматривает сокращение выбросов парниковых газов на 20 процентов к 2030 году относительно уровня 2010 года.

Заявив о присоединении Туркменистана к Глобальному метановому обязательству, глава государства подчеркнул, что одновременно с этим наша страна продолжит текущее сотрудничество с международными организациями и государствами-партнёрами в рамках существующих проектов и программ, нацеленных на выполнение условий, вытекающих из Глобального метанового обязательства.

В контексте широкого международного сотрудничества по решению климатических проблем в Центральной Азии, продвигаемого нашей страной на протяжении многих лет, Президент Сердар Бердымухамедов отметил важность подписания 13 ноября 2023 года Меморандума о взаимопонимании между Министерством охраны окружающей среды Туркменистана и Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) для разработки региональных программ, направленных на передачу климатических технологий в Туркменистан и государства ЦА.

Туркменская сторона рассматривает этот документ в качестве первого шага и серьёзной правовой предпосылки для предметного изучения вопроса об открытии в нашей стране Регионального центра ООН по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии. Таким образом, инициатива Туркменистана о создании специализированного центра ООН для региона почти с 80-миллионным населением, обладающего уникальными природными ресурсами и биоразнообразием, и одновременно находящегося в зоне серьёзных экологических рисков, сегодня обретает реальные перспективы.

Как подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов, будучи всецело привержен продолжению многостороннего сотрудничества в рамках глобальных климатических инициатив, Туркменистан приветствует Декларацию по климату и здоровью и считает важным поддержать её для подтверждения нашей общей решимости и единства в вопросах здравоохранения при реализации Парижского соглашения. ///TDH, 15 января 2024 г.