Аркадаг Бердымухамедов совершил рабочую поездку в Марыйский велаят

11-12 января 2024 г. Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана, Почётный старейшина Гурбангулы Бердымухамедов побывал с рабочим визитом в Марыйском велаяте. Во второй день визита, Аркадаг посетил мечеть в Мары, побывал на военном аэродроме, проехался за рулем внедорожника по пустыне Каракумы, пообщался с чабаном и проинспектировал строительство автобана.

Ниже приводим основные события, состоявшиеся в ходе поездки:

Посещение мечети «Gurbanguly Hajy» в городе Мары.

В мечети Gyrbanguly Hajy, которая находится в центре города Мары, Аркадаг Бердымухамедов побеседовал с имамом и религиозными деятелями.

Во время визита в мечети были прочитаны аяты и вознесены молитвы.

В ходе беседы Аркадаг обратился к религиозным деятелям с предложением обсудить со старейшинами проведение в один из пятничных дней месяца Ораза садака в память о своих родителях – матери Огулабат эдже и отце – Мяликгулы ага.

Визит на военный аэродром

Затем Аркадаг побывал на военном аэродроме, поинтересовался техническими особенностями имеющихся здесь самолётов и вертолётов, а также служебными и социальными условиями военных лётчиков.

В ходе встречи Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул необходимость успешного решения задач, вытекающих из носящей исключительно сугубо оборонительный характер Военной доктрины Туркменистана, приверженного нейтральной, дружественной и добрососедской политике.

В этой связи совершенствование материально-технической базы Вооружённых Сил, особенно бережное отношение к военной технике, соответствие установленным нормам взлётно-посадочных полос для военных самолётов являются важными задачами современности.

В данном контексте необходимо держать в центре постоянного внимания вопросы повышения профессионального уровня, теоретической, общественно-политической и физической подготовки личного состава, организации деятельности военных и правоохранительных органов в соответствии с требованиями времени, отметил Аркадаг.

Посещение стоянки чабана

В ходе визита в Марыйский велаят Гурбангулы Бердымухамедов на вертолёте направился в сторону пастбищ животноводческого хозяйства «Maldar» Мургабского этрапа, расположенного на окраине пустыни Каракумы.

На территории пастбища Аркадаг встретился чабаном-арендатором М.Атаевым, его сыном и внуком. Аркадаг поинтересовался работой чабана, особенностями условий аренды.

Чабан-арендатор рассказал, что его стадо состоит из 550 голов овец, им обеспечена сытая и тёплая зимовка. Атаев работает чабаном на протяжении 25 лет и ежегодно получает здоровый приплод.

Как подчеркнул Национальный Лидер туркменского народа, иметь профессию, пользующуюся уважением людей, является престижным. Аркадаг подчеркнул, что благодаря постоянному вниманию Президента страны аграрный сектор сегодня гармонично развивается, в результате удовлетворяется спрос населения на различные виды продукции, создаётся продовольственное изобилие.

Чабан-арендатор М.Атаев выразил искреннюю признательность Председателю Халк Маслахаты за оказанное внимание, заверив, что и впредь будет прилагать все усилия для успешного выполнения поставленных задач.

Затем внук М.Атаева прочитал стихотворение Национального Лидера туркменского народа «Кладезь разума Махтумкули Фраги».

Аркадаг от имени Президента Сердара Бердымухамедова вручил семье чабана памятные подарки и сфотографировался с ними на память.

Аркадаг ознакомился с ходом строительства автомагистрали Теджен-Мары

Аркадаг побывал на месте завершающегося строительства участка дороги Теджен–Мары высокоскоростной трассы Ашхабад–Туркменабат.

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов побеседовал с дорожниками, работающими здесь, поинтересовался условиями их труда.

Как сообщил во время беседы инженер-дорожник С.Ёвшанов, в настоящее время завершается строительство участка дороги Теджен–Мары, в то же время стартовало строительство дороги по направлению Мары–Туркменабат.

В беседе отмечалось, что в дорожном строительстве особая ставка делается на эффективность и мощность передовой техники, бесперебойная работа которой является важным условием.

Отметив, что здесь прокладывается магистраль будущего, Аркадаг сказал, что дорожники вносят достойный вклад в восстановление в современном формате Великого Шёлкового пути, и что эта дорога в будущем будет служить всему человечеству.

Строительство в нашей стране автомагистрали исторического значения осуществляют предприниматели, что свидетельствует о большом доверии, оказываемом в Туркменистане представителям частного бизнеса. Это неограниченные возможности для предпринимателей, сказал Бердымухамедов.

Затем Аркадаг сделал памятное фото с дорожниками и вручил им памятные подарки от имени Президента.

Национальный Лидер туркменского народа подчеркнул, что вопросы, связанные с модернизацией разметки новой магистрали, налаживанием бесперебойного функционирования системы регулирования дорожного движения, должны находиться в центре постоянного внимания, и дал в этой связи рекомендации соответствующим руководителям. ///nCa, 15 января 2024 г. (на основе репортажа TDH, фото – TDH)