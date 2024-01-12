Туркменистан: Перечень выставок, ярмарок, конференций и фестивалей, организуемых  министерствами и ведомствами в 2024 году

|П/н
|Название мероприятия
|Дата и место проведения
|Организаторы
|1.
|Конференция, приуроченная к Дню дипломатических работников Туркменистана
|18 февраля
(город Ашхабад)
|Министерство иностранных дел Туркменистана
|2.
|Выставка в честь 16-летия образования Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана и конференция членов Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана
|17-19 марта
(город Ашхабад)
|Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана,
Торгово-промышленная палата Туркменистана
|3.
|Международная конференция «Основные направления и возможности развития туризма в Туркменистане».
|27-28 марта
(город Ашхабад)
|Министерство культуры Туркменистана,
Министерство иностранных дел Туркменистана,
Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана
|4.
|Выставка торгового комплекса Туркменистана
|3-5 апреля
(город Ашхабад)
|Министерство торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана,
Министерство текстильной промышленности Туркменистана,
Государственная товарно-сырьева биржа Туркменистана,
Государственное объединение «Туркменхалы»
Торгово-промышленная палата Туркменистана,
Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана
|5.
|Международный форум по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовый сектор Туркменистана
|24-25 апреля
(Париж, Франция)
|Государственный концерн «Туркменгаз»,
Государственный концерн «Туркменнебит»
|6.
|16-я международная научная конференция «Туркменский скакун и мировое искусство коневодства», 14-е заседание Международной ассоциации ахалтекинского коневодства
|24-28 апреля
(город Ашхабад)
|Государственное объединение «Туркмен атлары»,
Министерство сельского хозяйства Туркменистана
|7.
|Международная выставка современных пищевых технологий «Агро-Пак Туркменистан» и «Turkmen Food»
|15-17 мая
(город Ашхабад)
|Торгово-промышленная палата Туркменистана
|8.
|XXIII международная универсальная выставка «Белый город Ашхабад».
|24-25 мая
(город Ашхабад)
|Администрация города Ашхабада,
Торгово-промышленная палата Туркменистана
|9.
|Выставка ковров и ковровых изделий приуроченная к Празднику туркменского ковра в Национальном музее туркменских ковров
|26 мая
(город Ашхабад)
|Государственное объединение «Туркменхалы»
|10.
|XXIV заседание Всемирной ассоциации ценителей туркменского ковра в честь Праздника туркменского ковра
|26 мая
(город Ашхабад)
|Государственное объединение «Туркменхалы, Торгово-промышленная палата Туркменистана
|11.
|Конференция, приуроченная к Всемирному дню охраны окружающей среды
|5 июня
(город Ашхабад)
|Министерство охраны окружающей среды Туркменистана
|12.
|Международная научно-практическая конференция «Экологические аспекты внедрения инновационных технологий при разработке месторождений углеводородов».
|5-6 июня
(город Аркадаг)
|Государственный концерн «Туркменгаз»,
Государственный концерн «Туркменнебит»
|13.
|Международная научная конференция «Наука, техника и инновационные технологии в эру возрождения новой эпохи могущественного государства».
|12-13 июня
(город Ашхабад)
|Академия наук Туркменистана
|14.
|Инвестиционный форум и выставка «Turkmenistan is open»
|26-27 июня
(город Туркменбаши Балканский велаят)
|Министерство финансов и экономики Туркменистана, Министерство иностранных дел Туркменистана,
Соответствующие министерства и ведомственные управления,
Торгово-промышленная палата Туркменистана
|15.
|Конференция в честь Дня Каспийского моря
|12 августа
(город Туркменбаши Балканский велаят)
|Министерство охраны окружающей среды Туркменистана,
Администрация Балканской области
|16.
|Международный форум и выставка по привлечению высоких технологий и инноваций в экономику Туркменистана
|4-6 сентября
(город Ашхабад)
|Торгово-промышленная палата Туркменистана
|17.
|Выставка экономических достижений Туркменистана в честь 33-й годовщины независимости Туркменистана
|19-21 сентября
(город Ашхабад)
|Торгово-промышленная палата Туркменистана, министерства и ведомственные органы управления Туркменистана
|18.
|Научно-практическая конференция «Цифровая и зеленая экономика – условие обеспечения устойчивого экономического развития».
|20 сентября
(город Ашхабад)
|Министерство финансов и экономики Туркменистана
|19.
|XXV заседание Гуманитарной Ассоциации туркмен мира
|сентябрь
(город Ашхабад)
|Гуманитарная ассоциация туркмен мира
|20.
|IV заседание международной ассоциации «Туркменские алабаи»
|октябрь
(город Ашхабад)
|Международная ассоциация «Туркменские алабаи», Министерство сельского хозяйства Туркменистана
|21.
|Международная научная конференция «Туркменские алабаи и борзая: история, культура и искусство»
|октябрь
(город Ашхабад)
|Международная ассоциация «Туркменские алабаи», Министерство сельского хозяйства Туркменистана
|22.
|Международная выставка и научная конференция «Здравоохранение, образование и спорт в Эру Возрождения новой эпохи могущественного государства».
|10-12 октября
(город Ашхабад)
|Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана,
Министерство образования Туркменистана,
Государственный комитет по физической культуре и спорту Туркменистана,
Торгово-промышленная палата Туркменистана
|23.
|Международная конференция и международная выставка «Нефть и газ Туркменистана – 2024»
|23-25 октября
(город Ашхабад)
|Государственный концерн «Туркменгаз»,
Государственный концерн «Туркменнебит»,
Торгово-промышленная палата Туркменистана
|24.
|Международный инвестиционный форум
|30-31 октября
(город Ашхабад)
|Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана
|25.
|Международная выставка «Строительство, промышленность, энергетика Туркменистана-2024»,
конференция «Развитие строительства, промышленности, энергетики Туркменистана»
|3-5 ноября
(город Ашхабад)
|Министерство строительства и архитектуры Туркменистана,
Министерство энергетики Туркменистана,
Министерство промышленности и строительного производства Туркменистана,
Государственный концерн «Туркменхимия»,
Торгово-промышленная палата Туркменистана
|26.
|Международная выставка и научная конференция телекоммуникаций, телеметрии, информационных технологий и телерадиовещания «Туркментел-2024»
|14-16 ноября
(город Ашхабад)
|Агентство «Туркменарагатнашык» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана,
Торгово-промышленная палата Туркменистана
|27.
|Конкурс инновационных проектов «Цифровое решение – 2024».
|16 ноября
(город Ашхабад)
|Агентство «Туркменарагатнашык» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана,
Министерство образования Туркменистана
|28.
|Международная конференция и выставка «Международные транспортные коридоры: взаимосвязь и развитие-2024»
|26-27 ноября
(город Ашхабад)
|Агентство транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана,
Торгово-промышленная палата Туркменистана
|29.
|Выставка экспортных товаров Турецкой Республики
|4-6 декабрь
(город Ашхабад)
|Торгово-промышленная палата Туркменистана
///МИД Туркменистана