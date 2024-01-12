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Форум OKAF’24 в турецком Самсуне: встреча компаний и студентов во имя будущего успеха

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Искандер Аннамухаммедов

Самсун, Турция — Форум OKAF’24, состоявшийся 10-11 января 2024 года в выставочном конгресс-центре “ТЮЯП” в городе Самсун, стал масштабным событием, которое собрало более 1000 студентов, выпускников из различных городов Турции, иностранных студентов, обучающихся в Турции, в том числе и из Туркменистана.

Форум был посвящен карьерным возможностям, образованию и развитию, и предоставил участникам уникальную возможность узнать о различных возможностях, которые доступны им, а также о том, как они могут подготовиться к успешной профессиональной деятельности.

На форуме выступили представители работодателей из различных отраслей, которые рассказали о наиболее востребованных навыках и компетенциях в их компаниях. Студенты и выпускники узнали о том, какие профессии актуальны в современном мире и как подготовиться к ним.

В частности, представители компаний, работающих в сфере информационных технологий, отметили важность кросс-функциональных навыков, таких как умение работать в команде, коммуникативные навыки и умение решать сложные задачи. Они также отметили важность креативности, критического мышления и умения решать проблемы.

На форуме обсуждались вопросы, связанные с образованием и обучением. Участники узнали о различных образовательных программах, которые доступны им, а также о том, как выбрать программу, которая соответствует их интересам и целям.

Делегаты от университетов поделились информацией об образовательных программах, как в области естественных наук, так и в области гуманитарных наук.

В их презентациях отмечалось, что представляемые вузы имеют прочные связи с зарубежными университетами, что позволяет студентам получить международное образование.

В современном мире важно постоянно развиваться и осваивать новые умения и практики. В этом отношении, форум стал своеобразной презентационной площадкой для различных программ и ресурсов, которые направят студентом и выпускников на пути развития необходимых навыков.

В рамках форума участники смогли пройти мастер-классы по разработке программного обеспечения, дизайну, маркетингу, управлению персоналом, презентационным навыкам и другим направлениям.///nCa, 12 января 2024 г.

Несколько фото с места событий:

 

 

 

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