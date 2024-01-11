Транспортно-логистический сектор Туркменистана: частные компании расширяют географию международного партнерства

Последовательно реализуя свою внешнеполитическую стратегию, Туркменистан активно возрождает историческую роль связующего моста между Европой и Азией и становится важнейшим крупным транзитно-логистическим центром Центральноазиатского региона.

В этой связи развитие транспортной логистики международного уровня является одной из важнейших задач, стоящих перед транспортными компаниями Туркменистана. Под эгидой Ассоциации «Туркмен Логистика» они расширяют свою деловую активность, разрабатывают новые логистические маршруты с участием всех видов транспорта для эффективного использования транспортно-транзитного потенциала Туркменистана и осваивают мировой опыт оказания транспортно-экспедиционных услуг.

Неотъемлемой составляющей транспортной отрасли Туркменистана являются частные транспортно-экспедиторские и логистические компании. Многие из них уже входят в топ известных в стране и за рубежом международных грузоперевозчиков, работают с крупными транспортно-логистическими компаниями из стран СНГ, Европы, Азии и Америки, пишет на страницах газеты «Нейтральный Туркменистан» Акмухаммет Юсубов, специалист по организации перевозок ХО «Türkmen Logistika ulgamy», координатор Ассоциации «Туркмен Логистика».

В своей статье эксперт резюмировал важные достижения Ассоциации и ее членов в 2023 году:

Под эгидой Ассоциации «Туркмен Логистика» туркменские грузоперевозчики тесно взаимодействуют с Агентством транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана и его ведомствами, Министерством финансов и экономики, Государственной таможенной службой, Государственной миграционной службой, Международным морским портом Туркменбаши, Союзом промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палатой.

По приглашению Государственной таможенной службы члены Ассоциации, работающие на территории Международного морского порта Туркменбаши, приняли участие в межведомственном семинаре «Важность экономического таможенного регулирования в развитии транзитных перевозок».

Менеджер по маркетингу компании «Eminli Maslahat» К.Векилов стал победителем конкурса, проведённого Министерством финансов и экономики совместно с немецким обществом по международному сотрудничеству (GIZ), и прошёл двухнедельную стажировку в Берлине. В результате было налажено партнёрство с немецкими компаниями RWS Railway Service и DEBE Logistics&Transports.

В течение прошлого года партнёрами Ассоциации «Туркмен Логистика» стали Международный координационный совет по трансевразийским перевозкам, Латвийская национальная ассоциация экспедиторов и логистики (LAFF), Литовская национальная ассоциация экспедиторов и логистики (LINEKA), Кыргызская ассоциация международных экспедиторов.

Важное значение для эффективного использования транспортно-транзитного потенциала Туркменистана имело участие туркменских грузоперевозчиков в международных отарслевых форумах в России, Азербайджане, Нидерландах, Турции.

В течение года были проведены встречи с Ассоциацией транспортных и экспедиторских компаний Азербайджана, Ассоциацией таможенных брокеров Узбекистана.

В целях развития Балтийско-Каспийского сотрудничества при поддержке Программы по торговле в Центральной Азии Агентства США по международному развитию члены Ассоциации совершили ознакомительные поездки в порты Латвии и Литвы.

Ассоциация «Туркмен Логистика» выступила информационным партнёром форума «Чёрное море–Каспийское море: транспортные коридоры, грузы и инфраструктура», проходившего в Баку.

В течение года более 110 специалистов из 54 логистических компаний Туркменистана в рамках сотрудничества Ассоциации «Туркмен Логистика» с Представительством Королевского института логистики и транспорта в Центральной Азии CILT Central Asia прошли обучающие семинары по таким темам, как автомобильные грузоперевозки, развитие логистических навыков, страхование в логистике, контейнерные перевозки, складская логистика. Полученные знания и навыки повышают конкурентоспособность туркменских грузоперевозчиков.

Планы на будущее: По прогнозам экспертов, спрос на транспортные услуги для поддержания транзитных потоков в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Центральной Азии и Европе будет увеличиваться. В условиях роста внешнеторгового оборота Туркменистана, экспортно-импортных перевозок грузов первостепенное значение для туркменских компаний имеет цифровая трансформация грузоперевозок и развитие современной логистической системы. В этом направлении и будут работать туркменские грузоперевозчики, заключил автор. ///nCa, 11 января 2024 г.