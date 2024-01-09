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Посол Туркменистана и глава железнодорожного ведомства Афганистана обсудили увеличение пропускной способности порта Тургунди

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8 января 2024 года посол Туркменистана в Афганистане Ходжа Овезов встретился в Кабуле с главой Управления железных дорог Афганистана (ARA) Маулави Бахт-ур-Рахманом Шарафатом.

Встреча была посвящена вопросам укрепления двусторонних отношений и сотрудничества в области железнодорожной связуемости и транзита между Афганистаном и Туркменистаном.

В частности речь шла об увеличении пропускной способности порта Герат-Тургунди, строительстве новых ангаров и дополнительных линий в районах, определенных Совместной технической группой Афганистана и Туркменистана.

Посол Туркменистана поинтересовался относительно определения земельного участка на афганской территории для начала практической работы, сообщает пресс-служба ARA.

В свою очередь, глава Управления железных дорог Афганистана сообщил, что в провинцию Герат направлен комитет, который в ближайшее время определит площадь участка и согласует с губернатором Герата соответствующие вопросы.

Напомним, что в декабре туркменская делегация во главе с министром иностранных дел Мередовым посетила провинцию Герат. Одним из пунктов повестки дня визита стало обсуждение вопросов расширения железнодорожной инфраструктуры Афганистана.

Железная дорога Тургунди – Герат протяженностью 173 километра и сухой порт Тургунди являются частью международного транспортно-транзитного Лазуритового коридора (Ляпис-Лазули), который призван обеспечить выход Афганистану в Турцию и в западном направлении. ///nCa, 9 января 2024 г.

 

 

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