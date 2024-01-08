В Париже состоится Международный Форум по привлечению иностранных инвестиций в энергетический сектор Туркменистана

Международный форум по привлечению иностранных инвестиций в энергетический сектор Туркменистана состоится 24-25 апреля 2024 года в городе Париж. Организаторами мероприятия выступают Государственные концерны «Туркменнебит», «Туркменгаз», Государственная корпорация «Туркменгеология» в партнёрстве с ХО «Туркмен Форум» и Британской GaffneyCline.

Целью данного мероприятия являются расширение возможностей для привлечения прямых иностранных инвестиций во все сегменты энергетической отрасли Туркменистана и укрепление регионального диалога по дальнейшему устойчивому развитию сферы энергетики.

Международный форум в Париже является одним из ряда мероприятий, которые будут проведены национальными энергетическими компаниями Туркменистана в этом году, и знаменует собой новый подход к привлечению инвестиций.

Помимо привлечения инвестиций в энергетический сектор Туркменистана, программа Международного форума сосредоточена на таких темах, как будущее энергетики; энергия новой эры: перспективы внутреннего и регионального развития; экологические аспекты разработки углеводородов; ускорение энергетического перехода посредством исследований и разработок.

В форуме примут участие ведущие национальные и международные энергетические компании, а также эксперты, которые формируют будущее нефтегазовой отрасли не только в Туркменистане, но и в регионе в целом.

В эпоху, когда весь мир стремится к масштабному переходу на новые виды энергии, меняется и Туркменистан. Страна может предложить многое: от крупнейшего в мире газового месторождения на суше – «Галкыныш» – до благоприятных природно-климатических условий для эффективного развития солнечной и ветровой энергетики. Богатейший ресурсный потенциал Туркменистана будет в центре внимания предстоящего Международного форума в Париже, в ходе которого ведущие энергетические компании Туркменистана представят обширные возможности для иностранных инвесторов в эту стратегически важную сферу.

Туркменистан активно развивает сектор возобновляемых источников энергии. Примером тому является проект строительства в 2023 году гибридной солнечно-ветровой электростанции мощностью 10 мегаватт вблизи озера «Алтын Асыр», финансируемый Фондом развития Абу-Даби.

Туркменистан является крупнейшим игроком нефтегазового рынка Азии. Углеводородные ресурсы страны оцениваются в более 71 миллиард тонн нефтяного эквивалента, которые составляют более 20 миллиардов тонн нефти и более 50 триллионов кубометров природного газа.

В настоящее время крупнейшим потребителем туркменского природного газа является Китайская Народная Республика. На сегодняшний день Туркменистан поставляет в Китай более 30 миллиардов кубометров природного газа в год по трем линиям (A, B и C) Центрально азиатской газопроводной системы, а после завершения строительства четвертой линии D ежегодные поставки туркменского природного газа достигнут контрактных 65 миллиардов кубометров.

Туркменистан также поставляет газ в Азербайджан, Иран и Россию.

Несмотря на последствия COVID-19 и потрясения на мировых энергетических рынках, Туркменистан и его партнеры продолжают поддерживать реализацию мега-проекта по строительству газопровода Туркменистан-Афганистан- Пакистан-Индия (ТАПИ). Трубопровод протяженностью 1853 км будет доставлять до 33 миллиардов кубометров природного газа с месторождения «Галкыныш» в три пункта отбора в Афганистане, три пункта отбора в Пакистане и конечный пункт отбора на пакистано-индийской границе для поставок на индийский рынок.

Туркменистан активно разрабатывает свои месторождения на шельфе Каспийского моря и на суше в Балканском регионе. На контрактных участках в Каспийском море добычей нефти и газа занимается ряд ведущих МНК, среди которых ENI, Dragon Oil, Petronas и другие. Основное внимание предстоящего Форума будет сосредоточено на привлечение инвестиций в морские блоки № 21 и 23, Западный Челекен, оптимизации добычи на зрелых месторождениях и разработке следующего этапа промышленного освоения гигантского месторождения «Галкыныш», которое обладает вторыми по величине запасами газа в мире.

В настоящее время одновременно с экспортом природного газа Туркменистан уделяет особое внимание глубокой переработке углеводородов, которая в долгосрочной перспективе может стать доминирующей в экономике страны.

В числе других стратегических проектов, поэтапно реализуемых нефтегазовым комплексом Туркменистана – проект реконструкции Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов и Сейдинского нефтеперерабатывающего завода.

Организаторы форума уверены, что участие и деловые встречи в рамках конференции повысят осведомленность и предоставят потенциальным инвесторам информацию из первых источников о новых инвестиционных проектах в энергетическом секторе Туркменистана.

Зарегистрироваться на участие в Международном форуме по привлечению иностранных инвестиций в энергетический сектор Туркменистана, Париж, 24-25 апреля 2024 года, можно здесь: https://ogt-turkmenistan.com/ru

///nCa, 8 января 2024 г.