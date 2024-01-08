Может ли Туркменистан стать крупным региональным экспортером бананов?

Туркменистан располагает многообещающими возможностями для выращивания бананов и их экспорта в страны Центральной Азии и за пределы региона. Об этом в своей статье в газете «Бизнес Реклама» рассуждает предприниматель Довлетгельды Баллыев.

Как известно, Туркменистан стал одной из ведущих стран региона по экспорту овощей и фруктов, выращенных в тепличных условиях. В частности, страна считается лидером Центральной Азии по производству и экспорту тепличных томатов.

«Одной из следующих главных задач, стоящих перед туркменскими бизнесменами, занимающимися тепличным бизнесом, является диверсификация видов плодоовощной продукции, отправляемой на внешние рынки, а также географии ее экспорта», – считает автор.

В настоящее время основными производителями бананов в Туркменистане являются:

ХО «Ферхар» – располагает теплицей площадью 1 га в Сакарчагинском этрапе Марыйского велаята

ХО «Хемсая» в Какинском этрапе Ахалского велаята – располагает теплицей площадью 5 га.

В 2024 году компания «Хемсая» запустит еще 10 гектаров теплиц по производству бананов.

Обычно банановые теплицы строят на высоте от 7,8 до 9,6 метров. На одном гектаре теплицы можно вырастить около 1800-2000 бананов. Бананы хорошо растут при температуре от 20 до 30 градусов. Они жароустойчивы, но в климате с температурой, достигающей 40-45 градусов тепла, необходимо поддерживать влажность не ниже 40 процентов.

Что касается сбора бананов, то их рекомендуется собирать до созревания и содержать в специальных помещениях в течение 5-6 дней под воздействием этиленового газа. Незрелые бананы можно экспортировать в любую страну в течение 50-55 дней.

Туркменские предприниматели предпочитают выращивать бананы сорта «Гранд Нейн».

«В связи с увеличением потребительской способности населения стран Центральной Азии растет и спрос на бананы. Тем временем в Туркменистане также растет торговля бананами. Ссылаясь на статистические данные в этой области, импорт бананов в страну составил 11 365,6 тонн в 2017 году, 11 298,5 тонн – в 2018 году, 9 788,4 тонн – в 2019 году, 9 050 тонн – в 2020 году, 2 тонны, 6 536 тонн в 2021 году, 11 482,1 тонны – в 2022 году и 10 064,1 тонны – в 2023 году», – пишет Баллыев.

Таким образом, в среднем Туркменистан ежегодно закупает 10 тысяч тонн бананов.

При налаживании внутреннего производства бананов, цена на фрукт на внутреннем рынке снизится, и даже с учетом побочных производств (например, использования бананов в различных продуктах питания), объем потребления бананов в стране может увеличиться до 15 000 тонн. С этим учетом, урожай, выращенный в теплицах площадью 115-120 га, может удовлетворить внутренний спрос.

«Кроме того, развивая производство бананов, мы имеем ряд преимуществ, чтобы стать основным поставщиком этого фрукта в соседний Узбекистан, южные и западные регионы Казахстана, соседние регионы Ирана, Кыргызстана и Афганистана. Мы также можем экспортировать бананы в Азербайджан и ближайшие к нам регионы России через Каспийское море, используя возможности Туркменбашинского международного морского порта. Наша близость к этим рынкам снижает транспортные расходы. В результате рыночная цена продукта становится дешевле», – отмечает туркменский бизнесмен.

В 2022 году на узбекский рынок из-за границы был завезен рекордный объем бананов – более 140 тысяч тонн бананов, из них 138 тысяч тонн было поставлено из Эквадора. «Спрос на бананы также высок на рынках Казахстана и Ирана. Учитывая это, появляется прекрасная возможность построить в Туркменистане теплицы для выращивания бананов на площади 1500-2000 гектаров и реализовывать урожай на внешних рынках», – пишет автор.

Туркменистан имеет многообещающие возможности в этой области. Баллыев аргументирует это утверждение несколькими фактами:

Жаркий климат в стране, подходящий для выращивания бананов

Благоприятные правовые условия для землевладельцев и сельскохозяйственных предпринимателей

Банановый бизнес менее трудоемкий и капиталозатратный по сравнению с тепличным выращиванием томатов и других культур.

Банан более устойчив к болезням, чем другие тепличные культуры.

Географическая близость Туркменистана способствует поставке продукции на рынки Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Афганистана и Ирана. Доставка бананов из-за океана в эти страны занимает в среднем 30-40 дней, а также требует больших транспортных расходов.

В основных странах-производителях или экспортерах бананов фрукты выращиваются в открытых полях, и при низкой урожайности из-за неблагоприятных погодных условий, это приводит к росту цен во всем мире.

В Туркменистане, поскольку бананы выращиваются в теплицах, можно избежать такого риска, и даже если цена на бананы в мире вырастет, удастся сохранить ценовую стабильность на внутреннем рынке.

В целом увеличение банановых теплиц в стране послужит обеспечению продовольственного изобилия на внутреннем рынке, расширению объемов импортозамещающего производства, созданию новых рабочих мест, увеличению экономического потенциала страны и экспортных возможностей, резюмирует предприниматель.

По мнению Довлетгельды Баллыева, выращивание бананов в теплицах позволяет получать больший урожай с меньшей площади за счет эффективного использования воды. В этом плане производство бананов является очень подходящим направлением для туркменских предпринимателей для диверсификации своего тепличного бизнеса.///nCa, 8 января 2024 г.