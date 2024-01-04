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Китайский Центр языкового образования и Туркменские вузы активизируют усилия по подготовке преподавателей китайского языка

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Китайский Центр языкового образования и сотрудничества (CLEC) заключил соглашения с тремя высшими учебными заведениями Туркменистана, предусматривающие повышение потенциала преподавателей китайского языка в стране.

Соответствующие соглашения были подписаны генеральным директором Центра языкового образования и сотрудничества (CLEC) Министерства образования КНР г-н Ма Цзяньцинем и ректорами Туркменского государственного университета имени Махтумкули, Туркменского национального института мировых языков имени Д.Азади и Международного университета гуманитарных наук и развития.

Подписание соглашений состоялось на полях визита в Ашхабад в конце декабря заместителя министра образования Китайской Народной Республики Сунь Яо.

Согласно документам, Центр окажет активное содействие трем вышеуказанным туркменским вузам  в профессиональной подготовке преподавателей китайского языка. В рамках этого сотрудничества предусматривается также направление китайских преподавателей в Туркменистане в соответствии с потребностями университетов.

Как отмечают в CLEC, за 10 лет, прошедшие с момента предложения совместного строительства инициативы «Пояс и путь», культурные и образовательные обмены между Китаем и Туркменистаном значительно участились, а изучение китайского языка в стране вышло на «ускоренный трэк». На сегодняшний день в Туркменистане преподавание китайского языка ведется более чем в 10 средних школах, также в стране функционируют курсы китайского языка.

Центр языкового и образовательного сотрудничества (CLEC) является некоммерческим образовательным учреждением, аффилированным с Министерством образования Китая. ///nCa, 4 января 2024 г.

 

 

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