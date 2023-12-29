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ЕС твёрдо привержен дальнейшему укреплению и расширению связей с Туркменистаном – Посол Беата Пекса

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Европейский Союз твёрдо привержен дальнейшему укреплению и расширению связей с Туркменистаном в различных областях в 2024 году, следует из поздравительного послания Посла Европейского Союза в Туркменистане г-жи Беата Пексы, опубликованной в туркменских сми.

«2023 год был насыщен событиями для сотрудничества между Европейским Союзом и Туркменистаном, поскольку мы отмечаем 30-летие дипломатических отношений. Мы приветствуем расширение взаимодействия на высоком уровне, включая визиты специальных представителей ЕС по правам человека в Центральной Азии, а также встречу межпарламентской группы в Туркменистане», – отмечает Посол.

Дипломат напомнила о том, что в этом году заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов принял участие в министерской встрече ЕС–Центральная Азия, которая проходила в Люксембурге в октябре 2023 года.

В связи с этим Посол Пекса выразила благодарность Туркменистану за готовность принять следующую министерскую встречу ЕС–Центральная Азия в 2024 году.

По мнению главы миссии ЕС, все эти события укрепляют партнёрство и сотрудничество между Туркменистаном и Евросоюзом как на двустороннем, так и на многостороннем уровне. ///nCa, 29 декабря 2023 г.

 

 

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