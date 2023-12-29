Россия заинтересована в расширении сфер инвестиционного сотрудничества с Туркменистаном – минэкономразвития РФ

Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Туркменистаном, готова к реализации совместных проектов, поставкам различной продукции, расширению сфер инвестиционного сотрудничества. Об этом заявил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач в ходе 9-го заседания Группы высокого уровня по поддержке торговли и инвестиций в рамках Межправительственной Российско-Туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Во время встречи, которая состоялась в Москве на прошлой неделе, стороны обсудили вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, условий совершенствования взаимной торговли, перспективных совместных проектов в сферах промышленности, энергетики, строительства, государственного кадастра, а также в образовательной сфере.

Товарооборот между Туркменистаном и Россией растет

По данным министерства экономического развития России, в период с января по октябрь 2023 года взаимный товарооборот между двумя странами в физическом выражении вырос на 8% – до 535 тыс. тонн, экспорт – на 5,5%, импорт – на 21%.

Поставки из Туркменистана в Россию по продовольственным товарам и сельскохозяйственному сырью выросли на 33%, по продукции химической промышленности и каучука – на 57%.

«Двусторонний экономический потенциал по-прежнему велик, и есть хорошие возможности для расширения сотрудничества как в нефтегазовой и финансовой областях, так и в ряде отраслей промышленности, сельского хозяйства, транспорта и других секторах экономики», подчеркнул заместитель Министра торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана Керимберди Курбанов.

Правительства России и Туркменистана разрабатывают программу экономического сотрудничества

Участники встречи рассмотрели проект программы экономического сотрудничества между правительствами России и Туркменистана на 2024–2026 годы, а также проанализировали возможности российских институтов поддержки экспорта по оказанию мер финансовой и нефинансовой поддержки в реализации торговых и инвестиционных контрактов между российскими и туркменскими компаниями.

В какие отрасли Туркменистана инвестирует Россия

«В настоящее время на территории Туркменистана Минэкономразвития России осуществляет мониторинг 36 проектов с российским участием, на общую сумму порядка 255 млрд руб. (2,87 млрд. долл.США по курсу на 28.12.2023)», – сообщил Вольвач.

Из них 11 проектов находятся на эксплуатационной стадии, 21 проект – на инвестиционной, 10 проектов – в активной стадии реализации. Дополнительно в разной степени готовности 15 проектов по организации поставок различной продукции на сумму около 62 млн руб (свыше 697 000 долл.США).

В инфраструктурной сфере реализуется 9 проектов на 188,8 млрд руб (2,12 млрд.долл.США).

В нефтегазовой отрасли реализуется 3 проекта на 24,6 млрд руб (276,6 млн.долл.США)

В промышленности – 19 проектов на 38 млрд руб (427,3 млн.долл.США), а также контракт стоимостью 14 млрд.рублей (157,4 млн.долл.США) на поставку более 300 тыс. тонн сортового металлопроката.

В каких проектах в Туркменистане заинтересованы российские компании?

Российские компании заинтересованы в участии в следующих проектах в Туркменистане:

Модернизация, реконструкция и строительство объектов энергетики

Судостроение

Поставки горнорудного оборудования и магистральных грузовых трехсекционных тепловозов в Туркменистан

Реконструкция вагоноремонтного завода в Гызыларбате

Реализации будущих проектов по модернизации и электрификации железнодорожных линий Туркменистана.

Россия знакомит Туркменистан с деятельностью ЕАЭС

Как сообщалось на встречи, Минэкономразвития России проводит в Туркменистане серию ознакомительных семинаров по вопросам функционирования Евразийского экономического союза и о его преимуществах.

На данный момент состоялось уже 14 онлайн-семинаров по различным аспектам евразийской экономической интеграции.

Заседание Туркмено-Российской комиссии по экономическому сотрудничеству

В завершение встречи участники подробно обсудили заседание Межправительственной Российско-Туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству, которое пройдет в конце января 2024 года в Ашхабаде. ///nCa, 29 декабря 2023 г. (по материалам Министерства экономического развития России)