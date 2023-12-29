Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в торжествах у главной елки Туркменистана

В четверг, 28 декабря, Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в торжествах, посвященных празднованию Нового года. Его первой остановкой стало красочное представление у Главной новогодней елки Туркменистана, величественно возвышающейся на площади ашхабадского культурно-развлекательного центра “Алем”.

На красочное шоу были приглашены дети со всех велаятов и учащиеся Ашхабадских школ. Среди них – отличники учёбы, победители предметных олимпиад, спортивных состязаний, творческих конкурсов и др. Всем детям, участвовавшим в торжестве, были вручены новогодние подарки.

Далее Президент Бердымухамедов ознакомился с многопрофильной выставкой, которая открылась в Торгово-промышленной палате Туркменистана 27 декабря параллельно с международной молодежной конференцией.

Затем, по традиции, глава государства принял участие в торжестве по случаю новогоднего праздника, которое состоялось в большом зале ТППТ.

На празднике также присутствовали члены Правительства страны, которые, как и глава государства, привели с собой детей и внуков. Также в торжестве в честь новогоднего праздника приняли участие руководители аккредитованных в Туркменистане дипломатических представительств и миссий, консульских учреждений страны в зарубежных государствах вместе со своими детьми.

Программа разворачивалась подобно завораживающему калейдоскопу, с детскими танцами и музыкальными номерами, мелодиями мировых и туркменских композиторов, классическими шедеврами, вальсами и народными танцами. Свою лепту в волшебное действо внесли артисты Туркменского государственного кукольного театра и Туркменского государственного цирка.

Эти разнообразные торжества подчеркнули объединяющую силу новогодних праздников – времени, когда поколения и общины собираются вместе, чтобы разделить общие устремления и общую надежду на новое начало. Торжества, состоявшиеся в Ашхабаде в четверг, представили яркую картину богатых традиций Туркменистана, творчества и непоколебимого оптимизма в отношении будущего. ///nCa, 29 декабря 2023 г.