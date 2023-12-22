Товарооборот между Туркменистаном и Узбекистаном превысил $ 970 миллионов

За январь-ноябрь 2023 года товарооборот между Туркменистаном и Узбекистаном составил 970,1 млн.долл.США, сообщает Агентство статистики при Президенте Узбекистана.

При этом экспорт узбекской продукции в Туркменистан оценивается в 106,5 млн.долл.США, а импорт из Туркменистана составил – 809,6 млн.долл.США.

Как свидетельствуют показатели, торгово-экономические отношения между Туркменистаном и Узбекистаном развиваются по возрастающей линии. Для сравнения, в 2021 году товарооборот за аналогичный период составил 761,2 млн.долл.США, в 2022 году – 877,5 млн.долл.США. При этом экспорт Узбекистана в Туркменистан последовательно снижается, а доля импорт туркменской продукции возрастает.

Согласно данным, Туркменистан входит в семерку крупнейших торгово-экономических партнеров Узбекистана.

Наибольший объем внешнеторгового оборота со странами СНГ зафиксирован с Россией (47,7 %), Казахстаном (21,5 %) и Туркменистаном (5,2 %).

На сегодняшний день Республика Узбекистан осуществляет торговые отношения со 199 странами мира. Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с КНР (21,3 %), Россией (15,5 %), Казахстаном (7,0 %), Турцией (5,0 %) и Республикой Корея (3,7 %).

Из общего объема товарооборота экспорт составил 23,2 млрд. долл. США (к январю-ноябрю 2022 года отмечено увеличение на 30,6 %), а импорт – 34,1 млрд. долл. США (увеличение на 23,3 %). В результате сальдо внешнеторгового оборота составило отрицательный баланс на сумму -10,9 млрд. долл. США.

В целом по итогам января-ноября 2023 года в Узбекистан было импортировано товаров и услуг из 177 стран. Более 2/3 импорта приходятся на такие крупные страны-партнеры, как КНР, Россия, Казахстан, Республика Корея, Турция, Германия и Туркменистан. ///nCa, 22 декабря 2023 г.