PetroChina рассматривает возможность строительства линии D газопровода Туркменистан-Китай в 2024 году

PetroChina планирует начать строительство линии D газопровода Туркменистан-Китай в 2024 году. Об этом сообщило 21 декабря 2023 года агентство S&P Global в статье, написанной аналитиком Синди Лян.

Понятно, что переговоры между Туркменистаном и Китаем находятся в активной стадии, и обе стороны ожидают достижения взаимовыгодного результата.

Согласно статье г-жи Лян, Китай импортирует более 40% своего природного газа по трубопроводам и сжиженный газ морским путем, а крупнейшие поставки трубопроводного газа осуществляются по Центральноазиатскому газопроводу, который проходит через Туркменистан, Узбекистан и Казахстан. При этом газ производится за счет добычных проектов во всех трех странах.

Газопровод Центральная Азия – Китай протяженностью более 1800 километров состоит из трех линий A, B и C, пропускная способность которых составляет 55 млрд кубометров в год.

Линия D пройдет по наиболее короткому маршруту из Туркменистана через юг Узбекистана, через Таджикистан и Кыргызстан в западную часть китайской провинции Синьцзян. По линии D планируется доставлять газовые ресурсы Туркменистана с месторождения “Галкыныш”, которое считается одним из крупнейших в мире, и проекты по которому финансируются Банком развития Китая, пишет г-жа Лян.

Линия D обсуждается уже несколько лет, ее пропускная способность составляет около 30 млрд куб. м в год. После ввода в эксплуатацию общая пропускная способность сети газопроводов ЦА-Китай может вырасти до 85 млрд куб. м в год. Церемония закладки фундамента таджикского участка линии D состоялась 13 сентября 2014 года, в ней приняли участие председатель КНР Си Цзиньпин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сообщает государственное информационное агентство Синьхуа.

Туркменистан является крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в Китай, поставив в 2022 году 34,09 млрд куб. м природного газа по Центральноазиатскому газопроводу, что составляет 54% от общего объема импорта трубопроводного газа Китаем. Это намного превышает российский импорт, объем которого составлял 17,1 млрд куб. м или 27% от общего объема импортированного газа в Китай в прошлом году, свидетельствуют данные S&P Global Commodity Insights.

19 мая 2023 года на саммите Китай-Центральная Азия председатель КНР Си Цзиньпин предложил китайско-центральноазиатское партнерство в области энергетического развития и призвал ускорить строительство линии D, сообщает Синьхуа.

S&P Global прогнозирует, что общий объем импорта трубопроводного газа Китаем составит около 66,07 млрд куб. м в 2023 году (рост на 5% в годовом исчислении), а в 2024 году этот объем приблизится к 74,48 млрд куб. м (больше на 13% по сравнению с 2023 годом). /// nCa, 22 декабря 2023 г.