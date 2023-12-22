Китайская группа боевых искусств «Лун Юнь» выступила в Ашхабаде

В рамках Года культуры Китайской Народной Республики в Туркменистане 21 декабря в Ашхабаде состоялось выступление китайской группы боевых искусств «Лун Юнь». Мероприятие было организовано при поддержке Министерства культуры Туркменистана, Министерства культуры и туризма КНР, Посольства КНР в Туркменистане, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Перед началом представления Посол Китая в Туркменистане Цянь Найчэн поздравил собравшихся с наступающим Новым годом, пожелал туркменскому народу мира, стабильности и процветания, а также дальнейшего развития китайско-туркменских культурных связей. Он подчеркнул, что благодаря мудрой политике высшего руководства Туркменистана и КНР между двумя странами налажены тесные и плодотворные связи в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Шоу-выступление китайской группы боевых искусств «Лун Юнь» объединило традиционное китайское кунг-фу с элементами артистизма. В своё время шоу было основано при содействии всемирно известного актёра, мастера китайских боевых искусств Джеки Чана. Программа включала не только зрелищные акробатические номера, но и показ коротких видеороликов на тему китайских притч.

В труппу «Лун Юнь» (означает «Песня Дракона») входит 12 артистов. Члены команды занимаются кунг-фу с трёх лет: самому младшему участнику — 9, а самому старшему — 34.

«С помощью различных форм искусства, таких как национальный танец, демонстрация нематериального культурного наследия, боевого искусства, народных костюмов, мы постарались показать всё великолепие и разнообразие культуры Китая», – отметил арт-директор группы боевых искусств «Лун Юнь» Чжан Бо.

Вечер действительно послужил мостом, соединившим две культуры посредством универсального языка художественного самовыражения.///nCa, 22 декабря 2023 г. (фото – газета «Нейтральный Туркменистан»)