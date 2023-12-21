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В Алматы состоялась Региональная конференция по Сети раннего предупреждения о борьбе с терроризмом для Центральной Азии

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18-20 декабря 2023 года Региональный Центр по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) и Управление Организации Объединенных Наций по борьбе с терроризмом (UNOCT) организовали третью региональную конференцию по Сети раннего предупреждения о борьбе с терроризмом для Центральной Азии в Алматы.

Сеть раннего предупреждения предназначена для активизации и систематизации обмена информацией, а также для координации работы различных национальных и региональных структур, действующих в Центральной Азии и охватывающих вопросы, связанные с экстремизмом и терроризмом, в том числе связанные с Афганистаном.

Открывая региональную конференцию, Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, глава РЦПДЦА Каха Имнадзе отметил, что, принимая во внимание глобальные и региональные вызовы безопасности и стабильности, “создание Сети раннего предупреждения о борьбе с терроризмом полностью соответствует интересам государств Центральной Азии и других стран ООН, а также мандату и задачам РЦПДЦА”.

В рамках механизма Сети раннего предупреждения представители Центральной Азии поделились информацией об усилиях своих соответствующих стран в области борьбы с терроризмом. Кроме того, дискуссия была сосредоточена на ситуации в Афганистане как важном факторе стабильности в регионе в целом.

Группа национальных экспертов представила исследование по онлайн-пропаганде и религиозной радикализации, проведенное в рамках Сети раннего предупреждения. Участники встречи обсудили анализ данных и показатели, а также план работы на 2024 год.

Мероприятие собрало более чем 50 представителей государственных учреждений и организаций гражданского общества всех пяти государств Центральной Азии, а также независимых экспертов.

Миссия Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА), Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), Комитеты Совета Безопасности ООН по санкциям 1267/1989/2253 и 1988 годов, Антитеррористический центр Содружества Независимых Государств (АТЦ СНГ), Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ), другие структуры ООН и региональные партнеры приняли участие во встрече.

Данная конференция, организованная при поддержке Целевого фонда Организации Объединенных Наций для мира и развития (UNPDF), была организована в рамках совместного проекта РЦПДЦА/UNOCT “На пути к всеобъемлющей реализации Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций в Центральной Азии – фаза IV” и основана на Совместном плане действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии. ///РЦПДЦА ООН, 20 декабря 2023 г.

 

 

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