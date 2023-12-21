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Российские Железные Дороги продлевают скидки на перевозки по восточной ветке коридора Север-Юг

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Правление РЖД приняло решение о продлении на 2024 год ранее введённых скидок на перевозку широкой номенклатуры грузов.

В том числе, продлеваются скидки в размере 20% на экспортно-импортные контейнерные перевозки через российско-казахстанские погранпереходы при условии, что груз проследует и через погранпереход Болашак – Серхетяка между Казахстаном и Туркменистаном.

Этот маршрут является восточной веткой международного транспортного коридора «Север – Юг».

По другим направлениям из Центральной Азии на 2024 год сохраняются 50%-ные скидки на импортные перевозки плодоовощной продукции из Таджикистана и Узбекистана, а также скидки в размере 20,4% – на перевозки в рефконтейнерах по маршруту Селятино (Подмосковье) – Сергели (Узбекистан) через пограничную станцию Канисай, а в обратном направлении – через станцию Озинки (теперь распространяется и на маршрут Селятино – Джизак). ///nCa, 21 декабря 2023 г. 

 

 

 

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