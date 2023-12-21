News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Энергетическая связуемость: Генассамблея ООН приняла резолюцию по инициативе Туркменистана

Энергетическая связуемость: Генассамблея ООН приняла резолюцию по инициативе Туркменистана

By

19 декабря 2023 года Генеральная Ассамблея ООН на 48-м пленарном заседании 78-й сессии единогласно приняла резолюцию: «Ключевая роль надежной и стабильной энергетической связуемости в обеспечении устойчивого развития».

Соавторами резолюции, которая была разработана по инициативе Туркменистана, выступили 38 государств.

Резолюция призывает продолжить международное сотрудничество в деле обеспечения надежности и стабильности энергетической связуемости на национальном, региональном и глобальном уровнях в целях содействия экономической интеграции и устойчивому развитию, в частности, в области устойчивого развития по обеспечению доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех.

Как известно, Туркменистан предложил провести в начале 2024 года международную встречу экспертов для обсуждения стратегий и развития сотрудничества в области укрепления энергетической связуемости и мобильности энергоресурсов, признавая их ключевую роль в обеспечении устойчивого развития и удовлетворении потребностей стран с ограниченными внутренними энергетическими ресурсами. ///МИД Туркменистана, 21 декабря 2023 г.

 

 

 

Related posts:

  1. Генассамблея ООН приняла инициированную Туркменистаном резолюцию, призывающую к укреплению связей между всеми видами транспорта
  2. По инициативе Туркменистана Генассамблея ООН объявила 2023 год годом диалога как гарантии мира
  3. Генеральная Ассамблея ООН приняла инициированную Туркменистаном резолюцию о Всемирном дне устойчивого транспорта
  4. Генеральная Ассамблея ООН приняла ежегодную резолюцию по продвижению культуры мира, подтвердив поддержку инициативам Туркменистана по укреплению доверия и диалога на межгосударственном уровне
  5. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, посвящённую 25-летию программы СПЕКА
  6. Генеральная Ассамблея ООН по инициативе Туркменистана провозгласила 26 ноября Всемирным днём устойчивого транспорта
  7. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о борьбе с экологическими проблемами в Центральной Азии
  8. Генеральная Ассамблея ООН по инициативе Узбекистана единогласно одобрила специальную резолюцию об укреплении взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией
  9. Делегация Туркменистана приняла участие в сессии рабочей группы Универсального периодического обзора
  10. Генеральная Ассамблея ООН приняла инициированную Туркменистаном резолюцию, объявляющую Центральную Азию зоной мира
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan