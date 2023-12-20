Туркменистан провёл Четвёртое заседание Группы друзей по устойчивому транспорту

14 декабря 2023 года под председательством Туркменистана в виртуальном формате состоялось Четвёртое заседание Группы друзей по устойчивому транспорту.

В заседании приняли участие главы и представители дипломатических миссий при ООН стран-членов Группы, а также приглашённые Постоянные Представительства из числа со-авторов резолюций Генассамблеи ООН по вопросам транспорта, руководитель Отдела устойчивого развития Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам (UN DESA) г-н Чжу Джуванг, Исполнительный секретарь Международного центра транспортной дипломатии (ICTD)

г-н Игорь Рунов, члены Партнерства SLOCAT по устойчивому низкоуглеродному транспорту, Президент Международной образовательной и исследовательской сети по глобальным цепочкам поставок (GSCC) г-н Чунг Там, представители научно-исследовательских институтов и академических кругов.

В ходе заседания особое внимание было уделено нижеследующим вопросам:

Вступление в Группу новых членов. Были одобрены заявки на вступление, поданные со стороны Никарагуа, Лаоса и Марокко;

Предложения и рекомендации по выполнению резолюции Второго комитета Генеральной Ассамблеи ООН «Укрепление связей между всеми видами транспорта для достижения целей в области устойчивого развития»:

Работа над формированием содержательной части объявленного Десятилетия устойчивого транспорта Организации Объединенных Наций, 2026-2035 гг.; Подготовка к Совещанию высокого уровня Генассамблеи по многостороннему транспортному сотрудничеству, намеченному на 17 апреля 2024 года в рамках Недели устойчивого транспорта; проведение следующей Глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту; проведение ежегодных мероприятий, посвящённых Всемирному дню устойчивого транспорта, в частности организация Международного празднования этого дня в Туркменистане 26 ноября 2024 года.



В этой связи была отмечена значимость первой экспертной встречи по вопросам устойчивого транспорта, организованной UN DESA и проведённой 22-23 ноября 2023 года в г.Женеве. Подчёркивалось, что подобные встречи будут продолжены в целях системной реализации транспортного сегмента Повестки-2030 и соответствующих резолюций ГА ООН.

Дальнейшее формирование на платформе Группы друзей по устойчивому транспорту Консультативного совета, который был поддержан членами Группы в ходе 3-го заседания в мае 2023 года. Участникам был представлен первоначальный список международных и региональных организаций, транспортных и логистических компаний в качестве кандидатов в учредительные члены Совета.

Подчёркивалось, что основная роль Консультативного совета будет заключаться в подготовке по запросу членов Группы вспомогательных информационных и аналитических материалов по вопросам развития транспорта и международного сотрудничества в этой сфере, вовлечение многосторонних партнёрств, бизнес-сообщества, научных и академических кругов, общественных организаций в реализацию международной повестки дня в области устойчивого транспорта, налаживании между ними контактов и эффективного обмена информацией;

Рассмотрение предложения об учреждении Всемирной академии транспортной дипломатии (WTDA). Предложение было поддержано членами Группы и озвучены планы по пилотному запуску данной инициативы в феврале-апреле 2024 года в форме лекций по многосторонней транспортной дипломатии в гибридном формате при координации со стороны Международного центра транспортной дипломатии (ICTD) и со-председателей Группы друзей.

В рамках состоявшегося мероприятия делегации также отметили необходимость дальнейшего расширения деятельности Группы в целях регулярного обмена мнениями о путях преодоления вызовов в транспортно-логистической сфере, способах минимизации региональных и глобальных барьеров в этом секторе, о новых инициативах государств-членов ООН в области развития транспорта.

По итогам заседания было предложено организовать следующую Пятую встречу Группы друзей на министерском уровне в апреле 2024 года накануне Совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по многостороннему транспортному сотрудничеству 17 апреля 2024 года. ///Постоянное представительство Туркменистана при ООН, 18 декабря 2023 г.