В Ашхабаде открылся 7-й Фестиваль Японских Фильмов

Сегодня, 15 декабря, в Ашхабаде стартовал 7-й Фестиваль Японских Фильмов. На церемонии открытия мероприятия гостей поприветствовали Посол Японии в Туркменистане Сасаки Хироси и заместитель министра культуры Туркменистана Нурсахет Ширимов.

В начале своего выступления Посол Японии в Туркменистане Сасаки Хироси поблагодарил Министерство иностранных дел, Министерство Культуры Туркменистана и сотрудников киноконцертного зала «Ашхабад» за организацию очередной творческой акции, призванной внести вклад в сближение между двумя народами.

«Надеемся, что показ фестиваля японского кино возбудит в вас большой интерес к японской культуре, жизни общества, истории. Также надеемся на то, что посредством этих фильмов отношения дружбы и взаимопонимания между Туркменистаном и Японией еще больше укрепятся», – сказал Посол.

Фестиваль начался с киноленты «Небесный ресторан». Фильм рассказывает об особом трепетном отношении японского народа к искусству приготовления пищи. И параллельной линией в киноленте проходит демонстрация технического развития в Японии на примере производства различной электротехники и всемирно известных автомобилей.

16 декабря состоится показ второго фильма под названием «Только кошка знает». Картина повествует о жизни престарелой супружеской четы. События разворачиваются полвека назад, в эпоху бурного экономического роста в Японии. Зрителю будет интересно понаблюдать за поведением героев и их манерой общения.

На 17 декабря намечен показ анимационного сборника. И несмотря на название, это не просто анимация. Мультипликационный фильм режиссёра Такеси Ясиро, созданный с использованием сложных технологий, обещает доставить удовольствие зрителям всех возрастов.

Фестиваль японских фильмов продлится в Ашхабаде три дня, и на следующий неделе продолжится в городе Туркменбаши. ///nCa, 15 декабря 2023 г.