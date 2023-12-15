Представители служб ЧС из стран Центральной Азии ознакомились с опытом Германии в  области управления климатическими рисками

Руководители государственных служб Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, профиль которых связан с водопользованием, реагированием на стихийные бедствия, чрезвычайные ситуации природного и антропогенного характера, с решением задач климатической проблематики, а также представители Бассейновых водохозяйственных объединений «Амударья» и «Сырдарья» – структурных подразделений Международного фонда спасения Арала – приняли участие в тематическом туре по Германии, где ознакомились с работой аналогичных учреждений согласно своей специализации, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

Поездка была организована устроенной Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ) в рамках регионального проекта «Управление климатическими рисками в Центральной Азии».

Специалисты из Центральной Азии посетили немецкий комитет по снижению риска бедствий, обменялись мнениями с экспертами европейского центра среднесрочных прогнозов погоды.

В городе Бонн они побывали в муниципалитете, а также в различных учреждениях ООН, Организации по использованию космической информации для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и экстренного реагирования.

Кроме того, группа встретилась с работниками Федерального института гидрологии Германии и посетила долину Ар, где в 2021 году произошло разрушительное наводнение, чтобы осмотреть, какие мероприятия были проведены местной администрацией.

По словам представителя Туркменистана в проекте Амангуль Овезбердыевой, цель тура – ознакомление с современными технологиями, связанными с трансграничными системами межгосударственного информирования о гидрометеорологических бедствиях.

Обработка таких данных включает составление климатических прогнозов, моделирование погодного фона, анализ получаемой картины системами раннего оповещения. Задачей специалистов четырёх стран также было рассмотрение возможности адаптации западных технологий к климатическим и погодным условиям региона. ///nCa, 15 декабря 2023 г. (фото – Центр по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий, Казахстан)