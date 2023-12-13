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Туркменистан играет ключевую роль  в тюркском мире – Генсекретарь ОТГ

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Туркменистан как государство-наблюдатель при Организации тюркских государств играет ключевую роль в тюркском мире.

Об этом написал в своем поздравительном послании правительству Туркменистана и туркменскому народу Генеральный Секретарь ОТГ Посол Кубанычбек Омуралиев по случаю Дня нейтралитета страны.

«Непоколебимая приверженность Туркменистана постоянному нейтралитету в сочетании с конструктивными партнерскими отношениями являются маяком успеха туркменской внешней политики, заслуживающей постоянной поддержки со стороны международного сообщества», – говорится в послании.

12 декабря 2023 года Туркменистан отпраздновал Международный День Нейтралитета и 28-ю годовщину своего статуса постоянного нейтралитета, признанного резолюцией Генассамблеи ООН, поддержанной 185 государствами мира. ///nCa, 13 декабря 2023 г.

 

 

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