На заседании Группы друзей Нейтралитета обсуждено создание Института Нейтралитета и Безопасности в Ашхабаде

11 декабря 2023 года в Министерстве иностранных дел Туркменистана в гибридном формате состоялось заседание Группы друзей Нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития, сообщает МИД Туркменистана.

Туркменистан инициировал создание этой Группы для содействия регулярному диалогу на международном уровне, в частности в рамках ООН, по практическому использованию миротворческого потенциала стран, строящих свою политику на принципах нейтралитета.

Сегодня к этой Группе присоединились уже 25 стран, в том числе соавторы резолюций Генеральной Ассамблеи ООН «Международный день нейтралитета» от 2 февраля 2017 года и «Роль и значение политики нейтралитета в поддержании и укреплении международного мира, безопасности и устойчивого развития» от 7 декабря 2020 года.

На первом министерском заседании Группы друзей нейтралитета за мир, безопасность и устойчивое развитие, прошедшем в декабре прошлого года в Ашхабаде, были рассмотрены институциональные шаги по определению формата и методов работы этого многостороннего диалога как инструмента укрепления глобального мира и безопасности.

Заключительная декларация, принятая на прошлогодней встрече Группы, была опубликована на шести официальных языках ООН в качестве официального документа 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по пункту 58 повестки дня «Миростроительство и поддержание мира».

На повестку нынешнего заседания были вынесены следующие вопросы:

Расширение членства Группы друзей нейтралитета;

Обсуждение инициативы Туркменистана по Стратегии глобальной безопасности на основе принципов Устава ООН и общепризнанных норм международного права, с учетом актуальных реалий и тенденций мирового развития;

Обмен мнениями по возможности создания Института Нейтралитета и Безопасности в Ашхабаде.

В своем выступлении Посол А.Атаева, Постоянный Представитель Туркменистана при ООН, подчеркнула, что традиционные встречи Группы друзей являются яркой демонстрацией востребованности данного формата, его практической значимости на нынешнем, во многом переломном, этапе развития международных отношений.

При этом туркменская сторона считает, что Группа друзей является ориентированной на практический результат, активной и динамичной ассоциацией.

Было также отмечено, что нынешний год, объявленный Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом диалога как гарантии мира, со всей очевидностью показал кинетическую энергию многосторонней Группы нейтралитета, тесно вовлечённой в реализацию международной кампании укрепления мира и доверия в рамках «Дорожной карты» этого года.

В этом контексте, было привлечено внимание к совместным достижениям и проведенным международным мероприятиям в данном направлении.

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана М. Бяшимова отметила, что будучи приверженцем линии нейтралитета и лежащих на ее основе ценностей, Туркменистан проводит дружелюбную политику сотрудничества со всеми государствами. Сегодня страна зарекомендовала себя в качестве надежного партнера, в том числе ООН, в особенности в деле сохранения мира и стабильности в регионе и в глобальном масштабе. Свидетельством признания этой политики служат многочисленные решения, принятые в рамках ООН.

Кроме того, М. Бяшимовой было уделено особое внимание вопросам повестки нынешнего заседания, в котором прозвучал призыв к их детальному и положительному рассмотрению.

В процессе обсуждений участники заседания отметили важность и актуальность данного формата взаимодействия в решении вопросов мира и стабильности. ///nCa, 12 декабря 2023 г.