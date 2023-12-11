Представительство ЕС в Туркменистане объявило о результатах интеллектуальной игры «Зимний Кубок 2023»

10 декабря Представительство Европейского Союза в Туркменистане провело Интеллектуальную игру «Зимний Кубок 2023».

Мероприятие проводится третий год подряд. Конкурс в этом году был посвящен Международному дню прав человека и 75-летию Всеобщей декларации прав человека.

Победители Зимнего Кубка 2023:

1 место: Команда «Шоколадная Сова»

2 место: Команда «Триумф»

3 место: Команда «Самые лучшие»

Представительство ЕС в Туркменистане поздравило команды-победители и выразило благодарность всем, кто принял участие в данном мероприятии. ///nCa, 11 декабря 2023 г.